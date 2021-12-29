Tryp By Wyndham şefleri kupa kaldırdı!

18.İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri Festivalinde Tryp By Wyndham’ın şefleri kupa kaldırarak dikkatleri topladılar. İstanbul’da, Türkiye Aşçılar ve Şefler federasyonu ile Dünya Aşçılar Birliği (WACS ) tarafından 17 yıldır yapılan ve 18.si düzenlenen Uluslararası Mutfak Günleri Festivalinde Tryp By Wyndham’ın şefleri 4 altın madalya ve 1 gümüş madalya alarak Kupayı kaldırdılar.

YABANCI ÜLKELERDEN JURİLER GELDİ

Yabancı Ülkelerden gelen Jürilerinde bulunduğu yarışmada, Kara Kutu ekip yarışmasında: Sami Özçelik, Berna Türk, Ünal Bingöl yarışarak üstün bir başarı sağlayarak Altın Madalya almış ve kupa kaldırmışlardır. Ayrıca Sami Özçelik — Sebze Oymacılık Kategorisi —1 gümüş madalya, Mehmet Mert Uçar- Kuzu Kategorisi — 1 altın madalya almışlardır.

BU BAŞARIYI KOCAELİ’YE HEDİYE EDİYORUZ

Tryp By Wyndham İzmit Otel şefi aynı zamanda Kocaeli Aşçılar ve Turizmciler Dernek Başkanı Emre Oruç şunları söylemiştir: “Tüm ekibim ile gurur duyuyorum, Kocaeli Gastronomisi için de çok önemli olan bu başarıyı otelimize ve tüm Kocaeli halkına hediye ediyoruz. Bu başarıları bizler başlangıç olarak görüyoruz ve işimizi ciddiye alıyoruz. Yıldız bir ekibe sahibiz ve bunu korumak, daha da geliştirmek bizlerin elindedir. Gastronomimize faydalı olabilecek her durumu değerlendirmek ve geliştirmek için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.