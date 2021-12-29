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29 Ara 2021 - 10:20- Spor G: 29 Ara 2021 - 10:21

Kaleci İsmet: Beraber olursak geçen sezonki başarıyı yakalarız
Kaleci İsmet: Beraber olursak geçen sezonki başarıyı yakalarız mask
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Kocaelispor’un hem kaleciliği hem de karakteri ile çok sevilen futbolcularından İsmet Yumakoğulları, Kasımpaşaspor karşısında kalesinden 5 top çıkarsa da inanılmaz kurtarışları ile maçın erkenden kopmasını önledi, takımı son dakikaya kadar ayakta tuttu. Başarılı file bekçisi maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Oyunun büyük bölümünde iyi bir futbol oynadık. Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim.

HER ZAMAN ZİRVEYE OYNAMALIYIZ

Kupalar farklı bir atmosferde oluyor. Rakibimiz iyi bir takım onlara da saygımız var. Rakibimize karşı iyi şeyler yaptık. Hatta 10 kişi kaldığımızda öne geçecek pozisyonlar da bulduk. Zaman zaman daha iyi oynadık ama olmadı. İnşallah ligde bu gidişatı düzeltip daha iyi sonuçlar almak ve yukarılara tırmanmak istiyoruz. Çok büyük bir camiayız ve çok iyi bir itici gücümüz var. Bulunduğumuz her ortamda zirveye oynamalıyız, bunun farkındayız. Hep beraber birlik olursak geçen sezonki başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum.
# Kocaelispor

29 Ara 2021 - 10:20 - Spor

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