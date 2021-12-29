Serbülent başkan korkuttu!

Kartepe Suadiyespor Kulüp Başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu kalp krizi şüphesi ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Koroner Yoğum Bakım Ünitesi’ne yatırıldı. Başkan Sandıkçıoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olması sevenlerini ve Suadiyespor camiasını çok sevindirdi.

ARKADAŞI ÖMER KURAL İKNA ETTİ

Kolunda uyuşma olan ve Başkan Sandıkçıoğlu“Bir şeyim yok” demesine rağmen yakın arkadaşı Ömer Kural’ın ısrarı sonucu ikna oldu ve Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tetkikleri yapılan Sandıkçıoğlu’nun iki değeri iyi çıkmadı ve ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Sandıkçıoğlu’nun yapılan anjiyosunda bir damarının tamamen tıkalı olduğu belirtildi. Koroner Yoğun Bakıma alınan genç başkan tedbir amaçlı hastanede tutuldu. Kendisine doktor tarafından tavsiyelerde bulunulan Başkan Sandıkçıoğlu’nun dün taburcu olması bekleniyordu.