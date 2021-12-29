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29 Ara 2021 - 10:31- Gündem G: 29 Ara 2021 - 10:34

İzmitliler yeni yıl dileklerini  dilek ağacına not ettiler 

İzmitli vatandaşlar, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Belsa Plaza B Blok önüne kurulan dilek ağacına yeni yıl dileklerini küçük not kağıtlarına yazarak astılar

İzmitliler yeni yıl dileklerini  dilek ağacına not ettiler  mask

Yeni yıl heyecanının günden güne hissedildiği İzmit’te, yılbaşına sayılı günler kala İzmit Belediyesi yeni yıl coşkusunu kentte yaşatmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belsa B Blok önüne yılbaşı dilek ağacı yerleştirdi.  İzmitli vatandaşlar yeni yıldan beklentilerini küçük not kağıtlarına yazdılar. 


HAYALLERİNİ NOT ETTİLER

İzmit yeni yıla ışıl ışıl girecek. İzmit Belediyesi kenti yılbaşı konseptine uygun olarak hazırlıyor. Vatandaşların dilek ağacına bıraktığı notlar arasında, “huzur, sağlık, aşk, para, ev” gibi dilekler yer aldı.  Vatandaşlar İzmit Belediyesinin yeni yıla sayılı günler kala yaptığı süslemeler ve etkinlikler dolayısıyla Başkan Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e de teşekkürlerini iletti.
# sağlık, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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29 Ara 2021 - 10:31 - Gündem

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