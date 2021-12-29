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29 Ara 2021 - 10:35- Gündem G: 29 Ara 2021 - 10:39

Omicron varyantıyla ilgili uyarı: Semptomun sesini duyacaksınız

Türkiye'de de hızla yayılan Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama İngiltere'den geldi. Bilim insanları Omicron varyantının bulaştığından şüphelenenlerin yapması gerektiğini duyurdu.
Omicron varyantıyla ilgili uyarı: Semptomun sesini duyacaksınız mask

Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama uzmanlardan geldi. Bilim insanları son dönemde sayıları hızla artan Omicron vakalarının belirtilerini açıklarken ilk semptomların hissedilmeden önce “işitileceğini” aktardı. İngiliz basını, Omicron varyantına yakalandığını düşünen kişilerin sessizce bedenlerini dinlemeleri gerektiğini yazdı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Daily Star, “Hastalık yayılırken bilim insanları Omicron’un ilk işaretlerinden birinin sadece dikkatlice kulak kabartarak bulunabileceğini söyledi. Bunun sebebi ise Omicron varyantının seste çatallanma ve boğukluk yaratması” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan Covid Çalışma Uygulaması ZOE’nin başındaki isim olan Profesör Tim Spector, “Omicron varyantının en belirgin semptomları arasında burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik ya da boğuk ses olabilir” dedi. Öte yandan gece terleme ve hapşırmanın da yeni varyantla birlikte insanları tehdit eden semptomlardan biri olduğu belirtildi. Gazete, Omicron varyantının boğazda verdiği hasar sebebiyle sesin akışını bozduğunu aktarırken, diğer semptomların ise grip benzeri olduğuna dikkat çekti.
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29 Ara 2021 - 10:35 - Gündem

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