Toyota Plaza Kocaeli Kaya’dan çifte kutlama!

Kaya Şirketler Topluluğu; Kocaeli Kaya’nın 60’ıncı, Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın ise 30’uncuyılına ulaşmanın gururunu Kocaelililerle birlikte yaşadı. Geçtiğimiz günlerde, Kocaeli’nin belirli noktalarında ‘Bi Kahve’, ‘Kahve Hatır İşidir, Hadi Bi Kahve İçelim’ sloganıyla ile Kocaelili vatandaşlarla bir araya gelen Kaya Şirketler Grubu personelini de unutmadı. Personeli için özel olarak hazırlanan gecede yeni yıl hediyeleri takdim edilirken, davetliler canlı müzik caz performansı eşliğinde doyasıya eğlendi.

KAYA: DOĞRU ZAMANDA DOĞRU İŞLER YAPTIK

Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Kaya, Mehmet Kaya, Hasan Kaya ve kurucusu İsmet Kaya’nın katılımlarıyla gerçekleşen kutlamada,Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu personelleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Personellerine ‘Hoş geldiniz’ diyerek konuşma yapan Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Kaya, “2020 yılında başlayan pandemiyle beraber zorlu günler geçirdik, ancak şunu söyleyebilirim doğru insanlarla doğru zamanlarda çalıştık. Her şeye rağmen Kocaeli Kaya ailesi olarak 2021 yılını çok başarılı atlattık. Bu yüzden çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.