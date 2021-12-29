Milli İrade Meydanı 1 yıl içerisinde bitecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı Alanı) Projesi’ni tanıttı. Düzenlenen programa ilçe belediye başkanları, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, il ve ilçe yönetimi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, birim müdürleri ve AKP teşkilatları katılım gösterdi.

PROJEDE NELER VAR?

Proje hakkında edinilen bilgilere göre yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje bölgenin cazibe merkezi olacak. İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 metrekare tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor. Alanda ayrıca 14 bin 800 metrekare toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 metrekare içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da yer alan yeşil alan, 11 bin 140 metrekare 350 araçlık açık otopark bulunuyor.

“HERKESİN BİR ARAYA GELEBİLECEĞİ BİR YER”

Proje Mimarı Mucip Ülger, “Bizler çok mutlu bir şekilde hazırladık projeyi. Aslında bakarsanız içinde bulunduğumuz bu yapıdan başlayarak Kocaeli hakkında fikir üretmeye başladık. Perşembe pazarı bu sürecin bir parçası ama bir bütün içerisinde değerlendirilmiş bir tasarım. Bizim bu süreçte olmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Proje, bir meydan projesi. Herkesin bir araya gelebileceği bir yer. Yapmaya çalıştığımız şey bu saçağın altında konforlu, dinamik, insanların mutlu olacağı bir yaşam kurmak. Projesini yapma imkanı bulduğumuz yürüyüş yolunun kentin bütün enerjisini atabileceği bir yer oluşturuyor proje sonunda. Dünyadaki birçok kent meydanı gibi yeterli büyüklüğe sahip” dedi.

“BURADA HERKESE YER VAR”

“Canlı olmasını istedik” diyen Ülger, “Nasıl bir meydan yapacağız? Bir takım stratejiler geliştirdik. Bir tanesi kapsayıcı olması. Herkesin kendine ait bir şey bulması. Kocaeli’nin hüznünün sevincinin paylaşıldığı bir meydan. İkincisi de bir sığınak olmasını istedik. Kent yaşamından uzaklaşmak istediği anlar olabilir bunun için de kent meydanı önemlidir. Sizi yağmurdan, kardan, güneşten koruyan, içinde mutlu olduğunuz bir yer olmasını istedik. Sonuncu da canlı olmasını istedik. Belli bir miktarda altyapı ve otopark alanını ayırdıktan sonra genişçe bir açık alan üretmek ve bunu yeşille sarmak. Kentin üzerine düşündüğümüz diğer parçaları bu alanla bağlamak. Buraya mekanlar kurgulamak. Burada herkese yer var. Sade tasarlanmış ama iyi düşünülmüş bir proje ürettik. İnternet sitesi üzerinden insanların hem bilgi alabildikleri hem de katkı sunabildikleri bir mecra. Burada kurulacak pazar herkesin kendini anlatacağı bir yer olabilir. ” ifadelerinde bulundu.

“YÜRÜYÜŞ YOLU ARTIK YÜRÜYÜŞ YOLU DEĞİL”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bugün bir mutluluğu daha paylaşmak için bir araya geldik. Kent meydanı meydana çıkacak. Biz burayı genel sekreterlikten beri tartışmaya devam ediyoruz. Yürüyüş yolu artık yürüyüş yolu değil. Başka bir yer oluyor. Onun hayalini de Mucit kurmuştu. Bitti, az bir şey kaldı. Son rötuşları yapılacak. Mobilyalar yerleştikten sonra fark edilecek. O fikir de ondan çıktı. 12 bin metrekare civarında ilave kentsel alan. Burada da kentin meydana çıkacağı fikri önemliydi. Çok fonksiyonlu bir alan tasarlandı. Dünyadaki en büyük meydanlardan daha büyük alanın tasarımı yapılıyor burada. Biz buraya gerçekten çok çalıştık. Genel sekreterken, danışmanken çeşitli çeşitli fikirler geldi burası için. Bazen binalar, bazen teleferik ayağının konulması fikri geldi. Bunları çok çalıştık; hiçbirinin olmayacağını gördük” dedi.

“GÜVENSİZ ALANA DÖNÜŞMEMELİ”

AVM olmayacağını belirten Büyükakın, “Dünyada meşhur bir firma var, onu çalıştırdık. Onlar da buraya metronun ayağının geleceği bir fikir vermişlerdi. Baya kafama yatmıştı ama zaman içerisinde diğer fikirleri dinledikçe buranın kente kalması gerektiğini, başka bir alanın kalmadığı, insanların nefes alacağı, buluşacağı, çeşitli sergi alanlarının, birden fazla fonksiyonun olacağı meydan fikrine ulaşmamız zaman aldı. İnsanların bir meydana gidişine sebep olan şeyleri düşünmemiz gerekiyordu. Burası fiilen şehrin otopark ihtiyacını karşılayan bir yer. Otopark da yapmalıydık, alan ayrıldı. 350 araçlı bir açık otopark. SEKA Park’ın yolu taşlı olmasının sebebi tasarımcının ‘burada hız yapılmamalı’ diye düşündü. Çocuklar oynuyor çünkü. Dar bir yol yapılmalı diye düşünüldü. Bütün buna benzer meseleler bu projede de düşünüldü. Bir it kopuk mekanı olmamalı. Toplumda böyle insanlar olabiliyor. Onların insanları rahatsız ettiği güvensiz bir alana dönüşmemeli. Orası 7/24 yaşayan genç kızların, hanımefendilerin gelebildiği içimiz rahat bir mekan olmalı. Yeterince AVM var, bir AVM daha koymak insanların nefes alacağı, meydana çıkacağı bir sosyal alandan bizi koparacaktı” ifadelerinde bulundu.

“KENT MEYDANINDA BOŞ KALDI”

Kent Meydanı hakkında da konuşan Büyükakın, “Buranın şehrin kullanımına bırakılması ama boş bir alan da olmaması. İçini doldurmadığınız zaman bu alanlar boş kalıyor. Eski valilik meydanı 8 bin metrekare. Altında otopark var. Üstü biraz boş kaldı. Ana tasarımında olan bazı unsurlar tamamlanmadığı için boş kaldı. Kafelerin teması olsaydı, yol kesmemiş olsaydı başka bir yer olacaktı. Orası oturmadı bir türlü kafamıza. Yüzlerce sunum dinledim; hiçbirinizi sizin karşınıza çıkarmadım. Yürüyüş Yolu’nu, Fuar Alanı’nı Ülger’e emanet ettik. Fuar alanının sunumunu önümüzdeki günlerde inşallah yapacak. Biz hatasız değiliz, hata yapıyoruz. Hatayı öğrenmek lazım, bir dahakine yapmamak lazım. Bu şehirde otopark ihtiyacı var diye herkes atıp tutar. Nereden girer çıkar diye düşündüğünüzde doğru işin 350 otopark olduğunu biliyoruz. Adalet Köprüsü ile ilgili bir projemiz var. Kapasitesini arttıracağız. Onu yaptığımızda kollar rahatlayacak. 1 yıl içerisinde proje bitecek.”