Tarihi Sirkeciler Konağı’ndaki bakım çalışmalarında sona gelindi 

İzmit Belediyesi İzmit’in tarih ve kültür varlıklarını vatandaşın hizmetine sunmak adına çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İzmit’in tarihine ve simgelerine sahip çıkmaya var gücüyle devam eden İzmit Belediyesi, bir süredir sürdürdüğü İzmit Hacıhasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi’nde bulunan Sirkeciler Konağı’ndaki (Sarı Konak) onarım ve tadilat çalışmalarında sona yaklaştı. İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sirkeciler Konağı, yapılan çalışmaların ardından sosyal ve kültürel amaçlar için kullanılmaya devam edecek.



ORJİNAL DOKUSU KORUNUYOR

1886 yılında inşa edilen ve günümüze kadar gelmeyi başaran tarihi konağın bakımları, aslına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü onarım ve tadilat çalışması kapsamında konağın tüm cephelerinin horasan sıvaları baştan sona yenilendi. Mevcut ahşap yalı baskı cepheler zımparalandı ve ardından koruyucu işlemi uygulandı. Son olarak da konağın balkon korkulukları ve zemini yenilendi.