Reklamı Kapat
29 Ara 2021 - 11:20- Spor G: 29 Ara 2021 - 11:22

Giresunspor’dan Mandjeck’e kanca!
Giresunspor’dan Mandjeck’e kanca! mask

Süper Lig takımlarından Giresunspor’un Kocaelispor’un Kamerunlu orta saha oyuncusu Georges Mandjeck ile ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon yeşil siyahlı formayı 16 lig 1 de kupa maçında terleten futbolcu için Giresunspor Kulübü’nün çok düşük bir fiyat önerdiği gelen haberler arasında. Öte yandan Kocaelispor özellikle 8 numara bölgesi için çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor.
# Kocaelispor

29 Ara 2021 - 11:20 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.613.233 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Serbülent başkan korkuttu! mask
Serbülent başkan korkuttu!
Kaleci İsmet: Beraber olursak geçen sezonki başarıyı yakalarız mask
Kaleci İsmet: Beraber olursak geçen sezonki başarıyı yakalarız
Kocaeli Güneş galibiyetten daha fazlasını kazandı mask
Kocaeli Güneş galibiyetten daha fazlasını kazandı
Altın Lig’de şampiyon belli oluyor mask
Altın Lig’de şampiyon belli oluyor
Helal size !.. mask
Helal size !..
Kartepeli yüzücüler kimseye madalya bırakmadı mask
Kartepeli yüzücüler kimseye madalya bırakmadı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL