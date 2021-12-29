Giresunspor’dan Mandjeck’e kanca!

Süper Lig takımlarından Giresunspor’un Kocaelispor’un Kamerunlu orta saha oyuncusu Georges Mandjeck ile ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon yeşil siyahlı formayı 16 lig 1 de kupa maçında terleten futbolcu için Giresunspor Kulübü’nün çok düşük bir fiyat önerdiği gelen haberler arasında. Öte yandan Kocaelispor özellikle 8 numara bölgesi için çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor.