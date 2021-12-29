Süper Lig takımlarından Giresunspor’un Kocaelispor’un Kamerunlu orta saha oyuncusu Georges Mandjeck ile ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon yeşil siyahlı formayı 16 lig 1 de kupa maçında terleten futbolcu için Giresunspor Kulübü’nün çok düşük bir fiyat önerdiği gelen haberler arasında. Öte yandan Kocaelispor özellikle 8 numara bölgesi için çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor.
29 Ara 2021 - 11:20- Spor Güncelleme: 29 Ara 2021 - 11:22
Giresunspor’dan Mandjeck’e kanca!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.