Gülümse Kafe 2021’de İzmitlilerin buluşma noktası oldu

İzmit Belediyesi tarafından Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi üzerinde hayata geçirilerek vatandaşların hizmetine kazandırılan Gülümse Kafe, personellerinin güler yüzlü sunumu ve kaliteli hizmeti ile ziyaretçilerinden tam not alıyor. Açık ve kapalı mekanıyla yaz-kış hizmet veren Gülümse Kafe, İzmitli vatandaşların 2021 yılındaki ortak buluşma noktası olmayı başardı.



NEZİH VE REFAH BİR ORTAM

İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisi olan Gülümse Kafe, sahip olduğu zengin menü, uygun fiyatlar ve kaliteli hizmetin yanı sıra geniş bahçesi, özgün tasarımı ve kapalı mekanıyla vatandaşlar için refah ve nezih bir ortam sunuyor. Her gün yüzlerce misafir ağırlayan Gülümse Kafe, menüsünde bulundurduğu mancarlı pide ve çiğ börek ile ziyaretçilerini farklı lezzetlerle de buluşturuyor.



HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERİYOR

Haftanın 7 günü sabah saat 09.00 itibariyle kapılarını açan İzmit Belediyesi Gülümse Kafe Sosyal Tesisleri, akşam saat 23.30’a kadar aralıksız hizmet veriyor. Her gün yüzlerce kişiyi konuk eden Gülümse Kafe; kahvaltı menüsü, sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra tost ve hamburger çeşitleriyle de vatandaşların keyifle vakit geçirdiği bir mekan olarak dikkat çekiyor.