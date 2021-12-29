Reklamı Kapat
29 Ara 2021 - 15:00- Gündem G: 29 Ara 2021 - 15:02

Gülümse Kafe 2021’de İzmitlilerin buluşma noktası oldu

İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı ilk sosyal tesis olan Gülümse Kafe, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da vatandaşların buluşma noktası oluyor

Gülümse Kafe 2021’de İzmitlilerin buluşma noktası oldu mask

İzmit Belediyesi tarafından Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi üzerinde hayata geçirilerek vatandaşların hizmetine kazandırılan Gülümse Kafe, personellerinin güler yüzlü sunumu ve kaliteli hizmeti ile ziyaretçilerinden tam not alıyor. Açık ve kapalı mekanıyla yaz-kış hizmet veren Gülümse Kafe, İzmitli vatandaşların 2021 yılındaki ortak buluşma noktası olmayı başardı. 


NEZİH VE REFAH BİR ORTAM

İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisi olan Gülümse Kafe, sahip olduğu zengin menü, uygun fiyatlar ve kaliteli hizmetin yanı sıra geniş bahçesi, özgün tasarımı ve kapalı mekanıyla vatandaşlar için refah ve nezih bir ortam sunuyor. Her gün yüzlerce misafir ağırlayan Gülümse Kafe, menüsünde bulundurduğu mancarlı pide ve çiğ börek ile ziyaretçilerini farklı lezzetlerle de buluşturuyor.


HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERİYOR

Haftanın 7 günü sabah saat 09.00 itibariyle kapılarını açan İzmit Belediyesi Gülümse Kafe Sosyal Tesisleri, akşam saat 23.30’a kadar aralıksız hizmet veriyor. Her gün yüzlerce kişiyi konuk eden Gülümse Kafe; kahvaltı menüsü, sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra tost ve hamburger çeşitleriyle de vatandaşların keyifle vakit geçirdiği bir mekan olarak dikkat çekiyor.
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Tarihi Sirkeciler Konağı’ndaki bakım çalışmalarında sona gelindi  mask
Tarihi Sirkeciler Konağı’ndaki bakım çalışmalarında sona gelindi 
İzmitliler yeni yıl dileklerini  dilek ağacına not ettiler  mask
İzmitliler yeni yıl dileklerini  dilek ağacına not ettiler 
İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde eğlenceli okuma zamanı mask
İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde eğlenceli okuma zamanı
İzmit Belediyesi geçici süreli mimar alacak mask
İzmit Belediyesi geçici süreli mimar alacak
İzmit Belediyesi geçici süreli kütüphane personeli alacak mask
İzmit Belediyesi geçici süreli kütüphane personeli alacak
İzmit Belediyesi Ahmed Arif’i andı mask
İzmit Belediyesi Ahmed Arif’i andı
İzmit Belediyesi yoğun talep üzerine  Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesini yeniden açtı mask
İzmit Belediyesi yoğun talep üzerine  Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesini yeniden açtı
İzmitli güreşçiler Kahramanmaraş’ta mindere çıktı mask
İzmitli güreşçiler Kahramanmaraş’ta mindere çıktı
İzmit Belediyesi üst yönetiminden Yenikent Cemevi’ne ziyaret mask
İzmit Belediyesi üst yönetiminden Yenikent Cemevi’ne ziyaret
Sanat Sokağı yeni yıla hazır mask
Sanat Sokağı yeni yıla hazır

29 Ara 2021 - 15:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.613.233 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İnönü Caddesi parke çalışmaları mask
İnönü Caddesi parke çalışmaları
Yaralı su tavuğu Ormanya’da tedavi ediliyor mask
Yaralı su tavuğu Ormanya’da tedavi ediliyor
İzmit'te 1351 m² (1/9 hisseli) arsa icradan satılık mask
İzmit'te 1351 m² (1/9 hisseli) arsa icradan satılık
Başiskele'de 3526 m² tarla icrada satılık mask
Başiskele'de 3526 m² tarla icrada satılık
Başiskele'de 387 m² arsa mahkemeden satılık mask
Başiskele'de 387 m² arsa mahkemeden satılık
Tarihi Sirkeciler Konağı’ndaki bakım çalışmalarında sona gelindi  mask
Tarihi Sirkeciler Konağı’ndaki bakım çalışmalarında sona gelindi 
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL