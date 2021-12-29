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29 Ara 2021 - 15:02- Siyaset G: 29 Ara 2021 - 15:03

 Soyluçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, yeni yıl mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajla, Çayırovalı hemşerilerinin yeni yılını tebrik etti. 2021...
 Soyluçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı mask

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, yeni yıl mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajla, Çayırovalı hemşerilerinin yeni yılını tebrik etti. 2021 yılının ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada sıkıntılarla dolu bir yıl olduğunun altını çizen Soyluçiçek, bitirmekte olduğumuz yılda milletçe sıkıntılar çektiğimizi ve olağanüstü koşulların canımızı yaktığını ifade etti.
Başkan Soyluçiçek, 2020 yılında başlayan koronavirüsün ardından buna ekonomik krizin de eklendiği bir 2021 yılı geçirdiğimizin altını çizerek, “2021 her türlü melaneti yaşadığımız bir yıl oldu, ekonomimize yönelik saldırıların olduğu, halkımızın ciddi maddi sorunlar yaşadığı bir yıl oldu. Ülkemiz, özellikle son yıllarda çok kötü yönetilmeye başlandı. Tek adam rejimi yüzünden halkımız sorunlarını iletecek merci bulamaz oldu. İşsiz, yoksul, esnaf ve öğrenciler adeta bunaldılar. Hükümet, ülkenin kaynaklarını birkaç zengin müteahhide akıtırken, Pandemi ve yaşanan ekonomik kriz nedeni ile işyerini kapatan esnafımız ve özellikle buralarda hizmet sektöründe çalışan gariban işçilerimiz resmen kaderine terk edildi. Genç Üniversite mezunlarındaki işsizlik oranları yükseldi. Halkımızın bugün için en önemli ihtiyacı. Aş, iş, ekmek, liyakat, eşitlik, şeffaflık, hak, hukuk ve adalettir. Bunların sağlanması durumunda yurttaşlarımızın yüzü gülecektir. Buda ancak ülkemizin tek adam rejiminden kurtulup, herkesin kendini rahatlıkla ifade edebileceği güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi ile mümkün olacaktır. Temennim Genel ve yerel yönetimlerin 2021 yılında yaşanılan olumsuzluklardan ders çıkarıp, halkına ve sorunlara odaklanmasıdır. Bu duygularla 2022 yılının ülkemize ve hemşerilerimize, sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini diliyorum” dedi.
# sağlık, Çayırova, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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29 Ara 2021 - 15:02 - Siyaset

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