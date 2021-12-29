Soğuk ve yağmurlu havada eklemler neden ağrıyor? 

Uzmanlar, kış mevsiminde ağrıların artmasını engellemek için kireçlenmenin olduğu eklemleri sıcak tutacak termal giysiler ve eldivenler kullanılmasını tavsiye ediyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nihal Özaras, soğuk ve yağmurlu havalarda eklem ağrılarının artması ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

Soğuk havalar eklem ağrılarını artırıyor

Halk arasında kireçlenme olarak da bilinen osteoartrit’in eklemleri tutan iltihapsız bir romatizma olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, “Osteoartrit sıklıkla dizleri, kalçaları ve el eklemlerini etkileyerek sertlik, ağrı ve fonksiyon kaybına yol açıyor.” dedi.

Araştırmalar da destekliyor

Kireçlenmesi olan kişilerin soğuk ve yağmurlu havalarda ağrılarının arttığından yakındığını hatırlatan Doç. Dr. Nihal Özaras, “Bilimsel araştırmalar da bunu destekliyor. Bir çalışmada dizlerinde osteoartrit olan 200 kişide hava şartlarının etkisi incelenmiş. Hava basıncındaki artışın ve soğuk havanın diz ağrısını arttırdığı sonucu ortaya çıkmış. 6 Avrupa ülkesinde 810 kişi ile yapılan başka bir araştırmada da nemli ve soğuk havanın eklem ağrılarını artırdığı bilimsel olarak gözlemlendi.” dedi.

Soğuk havalarda evde vakit geçirin…

Soğuk ve nemli havanın eklemi oluşturan dokuların ve eklem sıvısının yapısını etkilediğini ifade eden Doç. Dr. Nihal Özaras, “Bu nedenle de kireçlenmesi olanlarda ağrıların arttığını söyleyebiliriz. Özellikle kış mevsiminde ağrıların artmasını engellemek için kireçlenmenin olduğu eklemleri sıcak tutacak termal giysiler ve eldivenler kullanılabilir. Dışarıda çok vakit geçirmek yerine ev içinde egzersiz yapmak ve hareketli kalmak tercih edilebilir.” diye konuştu.