Aygün, Yörükler’e konuk oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde başlattığı sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine düzenli olarak devam ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Türkiye Yörükler Konfederasyonu Başkanı Mehmet Özer, Kocaeli Yörükler Derneği Başkanı Fahri Akyol ve dernek yönetiminin konuğu oldu. Fatih Mahallesi’nde yer alan dernek binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Aygün’ün yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Fatih Mahalle Muhtarı Mutlu Karakaş, ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları da hazır bulundu.

İSTİŞARE VURGUSU

Sivil toplum kuruluşları ile düzenli olarak bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün, ilçenin en önemli dinamikleri olan hemşehri dernekleriyle istişareye önem verdiklerini söyledi. Kocaeli Yörükler Derneği’nde gerçekleşen programda geride kalan süreçte hizmete sundukları ve yapımı devam eden projeleri aktaran Başkan Aygün, talep ve önerileri de dikkatle dinledi.