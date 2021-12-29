Özdilek’ten yeni yıla özel gülümseten çek kampanyası  

Yeni yıla sayılı günler kala Özdilek, bu sene de en keyifli hediye seçeneklerini kullanıcıları için sunmaya devam ediyor. Siz de yerli ve yabancı onlarca marka arasından dilediğiniz hediyeyi satın alabilir ve 50 TL’lik indirim çekinizi, 16 Aralık 2022’ye kadar yapacağınız giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.
RENKLİ TASARIMLAR
Şıklığınızın tarzınıza eşlik etme zamanı… Fark yaratmak isteyen kadınlar ve erkekler için birbirinden farklı giyim ve ayakkabı seçenekleri Özdilek’te sizleri bekliyor. Doğru seçimlerle 2022’nin modasına şimdiden yön verebilirsiniz… Tarzınızı tamamlayacak seçimler ve unutulmaz anlara imza atacak hediyeler, kalite ve uygun fiyat avantajıyla yeni yıl alışverişlerinizde Özdileklerde!
FIRSATLAR ÖZDİLEKTEYİM’DE
Tüm Özdileklerde geçerli olacak çek kampanyası, 2 Ocak’a kadar Özdilekteyim’de de ziyaretçilerini bekliyor. 500 TL ve üzeri giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişlerinize anında 50 TL indirim fırsatını kaçırmayın. 27 Aralık’ta başlayan kampanya 2 Ocak’a kadar devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.