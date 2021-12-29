Özdilek’ten yeni yıla özel gülümseten çek kampanyası  

Yeni yıla sayılı günler kala Özdilek, bu sene de en keyifli hediye seçeneklerini kullanıcıları için sunmaya devam ediyor. Siz de yerli ve yabancı onlarca marka arasından dilediğiniz hediyeyi satın alabilir ve 50 TL’lik indirim çekinizi, 16 Aralık 2022’ye kadar yapacağınız giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

RENKLİ TASARIMLAR

Şıklığınızın tarzınıza eşlik etme zamanı… Fark yaratmak isteyen kadınlar ve erkekler için birbirinden farklı giyim ve ayakkabı seçenekleri Özdilek’te sizleri bekliyor. Doğru seçimlerle 2022’nin modasına şimdiden yön verebilirsiniz… Tarzınızı tamamlayacak seçimler ve unutulmaz anlara imza atacak hediyeler, kalite ve uygun fiyat avantajıyla yeni yıl alışverişlerinizde Özdileklerde!

FIRSATLAR ÖZDİLEKTEYİM’DE

Tüm Özdileklerde geçerli olacak çek kampanyası, 2 Ocak’a kadar Özdilekteyim’de de ziyaretçilerini bekliyor. 500 TL ve üzeri giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişlerinize anında 50 TL indirim fırsatını kaçırmayın. 27 Aralık’ta başlayan kampanya 2 Ocak’a kadar devam edecek.