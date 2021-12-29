Yeşilova esnafının önerileri dinlendi

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde çalışmalara önem veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmaları yakından takip ediyor. İzmit Belediyesi Üst Yönetimi, çalışmaların devam ettiği caddede bulunan esnafı ziyaret ederek, esnafın önerilerini dinledi. Turan Güneş Caddesi’nde özveri ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, çalışmaları hızla tamamlayarak yenilenen caddeyi vatandaşların kullanımına sunacak.
HEDİYE TAKDİM EDİLDİ
İzmit’in çehresini değiştirmek ve halka birçok sosyal alan kazandırmak adına çalışmalarını hızla sürdüren İzmit Belediyesi, bölgedeki çalışmalarda sona yaklaşıyor. Turan Güneş Caddesi’ndeki bölge esnafını ziyaret eden İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer, Birol Sağlam, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baştan esnafa takvim ve pişmaniye hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.