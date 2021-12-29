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29 Ara 2021 - 15:27- Gündem G: 29 Ara 2021 - 15:28

Yeşilova esnafının önerileri dinlendi

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde yenileme çalışmalarını tam gaz sürdüren İzmit Belediyesi, bölge esnafını tek tek ziyaret ederek istek ve önerileri dinledi  

Yeşilova esnafının önerileri dinlendi mask

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde çalışmalara önem veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmaları yakından takip ediyor. İzmit Belediyesi Üst Yönetimi, çalışmaların devam ettiği caddede bulunan esnafı ziyaret ederek, esnafın önerilerini dinledi.  Turan Güneş Caddesi’nde özveri ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, çalışmaları hızla tamamlayarak yenilenen caddeyi vatandaşların kullanımına sunacak. 

 

HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

İzmit’in çehresini değiştirmek ve halka birçok sosyal alan kazandırmak adına çalışmalarını hızla sürdüren İzmit Belediyesi, bölgedeki çalışmalarda sona yaklaşıyor. Turan Güneş Caddesi’ndeki bölge esnafını ziyaret eden İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer, Birol Sağlam, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baştan esnafa takvim ve pişmaniye hediye etti.
# İzmit belediyesi

29 Ara 2021 - 15:27 - Gündem

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