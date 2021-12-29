Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2021 yılında Türkiye'nin ihracatına sağladığı 16,4 milyar dolarlık katkıyla 2021 yılın tarihi rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Bir otelde düzenlenen yeni yıl gala yemeğinde Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyeleri ve EİB çalışanları, 2022 yılının da ihracat açısından altın yıl olmasını diledi. Geceye ev sahipliği yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz ve faizlerdeki son aylardaki aşırı dalgalanmanın stabilleşmesi durumunda 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi.
29 Ara 2021 - 15:27- Ekonomi Güncelleme: 29 Ara 2021 - 15:37
İhracatçılar 2022 yılının ihracat için 'altın yıl' olmasını diledi
Türkiye, 2021 yılında ihracat açısından altın yıl yaşadı. İhracatçılar, 2021 yılında Türkiye'ye 225 milyar dolarlık döviz kazandırırken, 2021 yılının üç çeyreğindeki yüzde 11'lik büyümeye yüzde 48'lik katkı sağladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.