İhracatçılar 2022 yılının ihracat için 'altın yıl' olmasını diledi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2021 yılında Türkiye'nin ihracatına sağladığı 16,4 milyar dolarlık katkıyla 2021 yılın tarihi rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Bir otelde düzenlenen yeni yıl gala yemeğinde Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyeleri ve EİB çalışanları, 2022 yılının da ihracat açısından altın yıl olmasını diledi. Geceye ev sahipliği yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz ve faizlerdeki son aylardaki aşırı dalgalanmanın stabilleşmesi durumunda 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi.