Coca-Cola İçecek’e yatırım yapılabilir kredi notu  

Standard&Poor’s, Coca-Cola İçecek (CCI) için yaptığı ilk kredi derecelendirmesinde uzun vadeli kurumsal kredi notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviye olan “BBB-” olarak belirledi. CCI, Türkiye’de S&P’nin yatırım yapılabilir seviyede kredi notu verdiği iki firmadan biri oldu. Ayrıca Fitch, CCI’ın uzun vadeli kredi notunu, “yatırım yapılabilir” seviye olan ‘BBB-‘ olarak teyit etti.
ÖNEMLİ BİR BAŞARI
Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, S&P ve Fitch’nin değerlendirmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, CCI’ın S&P kredi notunun Türkiye’nin ülke notundan dört kademe üzerinde olduğunu hatırlatarak “S&P değerlendirmesinde Türkiye’de yatırım yapılabilir seviyede kredi notuna sahip iki firmadan biri olduk” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.