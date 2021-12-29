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29 Ara 2021 - 15:37- Ekonomi G: 29 Ara 2021 - 15:38

Coca-Cola İçecek’e yatırım yapılabilir kredi notu  

Standard&amp;Poor’s, Coca-Cola İçecek (CCI) için yaptığı ilk kredi derecelendirmesinde uzun vadeli kurumsal kredi notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviye...

Standard&Poor’s, Coca-Cola İçecek (CCI) için yaptığı ilk kredi derecelendirmesinde uzun vadeli kurumsal kredi notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviye olan “BBB-” olarak belirledi. CCI, Türkiye’de S&P’nin yatırım yapılabilir seviyede kredi notu verdiği iki firmadan biri oldu. Ayrıca Fitch, CCI’ın uzun vadeli kredi notunu, “yatırım yapılabilir” seviye olan ‘BBB-‘ olarak teyit etti.

ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, S&P ve Fitch’nin değerlendirmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, CCI’ın S&P kredi notunun Türkiye’nin ülke notundan dört kademe üzerinde olduğunu hatırlatarak “S&P değerlendirmesinde Türkiye’de yatırım yapılabilir seviyede kredi notuna sahip iki firmadan biri olduk” dedi.

29 Ara 2021 - 15:37 - Ekonomi

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