Kristal Elma’dan Domino’s’a 3 ödül!  

Türkiye’de evlere servisin öncüsü Domino’s, pandemi döneminde hayata geçirdiği Whatsapp Sipariş Hattı projesiyle ödüle doymuyor. Whatsapp Sipariş Hattı ile geçtiğimiz ay sonuçlanan Felis Ödülleri’nde bir Felis ve 1 Başarı Ödülü sahibi olan Domino’s, aynı projeyle Türkiye’nin en prestijli reklam ödüllerinden 33. Kristal Elma’dan da 3 ödülle döndü.
MEDYA KULLANIMI
Domino’s, kreatif çalışmaları Forward Media tarafından yürütülen Whatsapp Sipariş Hattı projesiyle “Medyada Mükemmellik” kategorisinin “Medya Uygulamasında Mükemmellik” dalında 1 Kristal Elma, “Medya Kullanımı” kategorisinin “Markalı İçerik - Ürün Yerleştirme” dalında 1 Gümüş Elma ve “Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon” kategorisinin “Native Reklamlar” dalında 1 Gümüş Elma almaya hak kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.