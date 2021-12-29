Kristal Elma’dan Domino’s’a 3 ödül!  

Türkiye’de evlere servisin öncüsü Domino’s, pandemi döneminde hayata geçirdiği Whatsapp Sipariş Hattı projesiyle ödüle doymuyor. Whatsapp Sipariş Hattı ile geçtiğimiz ay sonuçlanan Felis Ödülleri’nde bir Felis ve 1 Başarı Ödülü sahibi olan Domino’s, aynı projeyle Türkiye’nin en prestijli reklam ödüllerinden 33. Kristal Elma’dan da 3 ödülle döndü.

MEDYA KULLANIMI

Domino’s, kreatif çalışmaları Forward Media tarafından yürütülen Whatsapp Sipariş Hattı projesiyle “Medyada Mükemmellik” kategorisinin “Medya Uygulamasında Mükemmellik” dalında 1 Kristal Elma, “Medya Kullanımı” kategorisinin “Markalı İçerik - Ürün Yerleştirme” dalında 1 Gümüş Elma ve “Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon” kategorisinin “Native Reklamlar” dalında 1 Gümüş Elma almaya hak kazandı.