ENSİA’dan dağıtım Şirketlerine “Altyapıyı Güçlendirin” çağrısı  

Türkiye’de elektrikli ve hibrid araçların satışında son yıllarda dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, çevre bilincinin yükselmesi ve elektrikli araç teknolojilerindeki gelişim bu sonuçta etken olurken; bu durum yakın zamanda elektrik tüketiminde şarj istasyonlarının sayısında büyük oranlı artışları beraberinde getirecek.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Elektrik Mühendisi Murat Güler; Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre bu yılın ilk 11 ayında elektrikli araçların satışında yüzde 325, hibrid araçların satışında yüzde 121 artış yaşandığını hatırlatarak, bu durumun yakın gelecekte ülkedeki elektrik üretim ve dağıtım altyapısını zorlayacağına dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.