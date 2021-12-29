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29 Ara 2021 - 15:38- Ekonomi G: 29 Ara 2021 - 15:39

ENSİA’dan dağıtım Şirketlerine “Altyapıyı Güçlendirin” çağrısı  

Güler, “Elektrikli araç satış rakamlarında yaşanan artışlar, elektrik talebini de artıracak. bugünkü altyapımız ile bu talebi karşılamamız çok zor” dedi  

ENSİA’dan dağıtım Şirketlerine “Altyapıyı Güçlendirin” çağrısı   mask

Türkiye’de elektrikli ve hibrid araçların satışında son yıllarda dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, çevre bilincinin yükselmesi ve elektrikli araç teknolojilerindeki gelişim bu sonuçta etken olurken; bu durum yakın zamanda elektrik tüketiminde şarj istasyonlarının  sayısında büyük oranlı artışları beraberinde getirecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Elektrik Mühendisi Murat Güler; Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre bu yılın ilk 11 ayında elektrikli araçların satışında yüzde 325, hibrid araçların satışında  yüzde 121 artış yaşandığını hatırlatarak, bu durumun yakın gelecekte ülkedeki elektrik üretim ve dağıtım altyapısını zorlayacağına dikkat çekti.

29 Ara 2021 - 15:38 - Ekonomi

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