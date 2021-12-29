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29 Ara 2021 - 15:38- Ekonomi G: 29 Ara 2021 - 15:39

İşletmeleri ısıtan teknoloji: Goldsun CPH

Radyant ısıtma teknolojilerinin öncüsü Çukurova Isı, ısınmada yüksek konfor ve tasarruf arayan işletmelere, Goldsun CPH Seramik Plakalı Radyant Isıtıcıları sunuyor.

İşletmeleri ısıtan teknoloji: Goldsun CPH mask

Güneşin dünyayı ısıtması prensibine dayanılarak geliştirilen Goldsun CPH Seramik Plakalı Radyant Isıtıcılar, ısıtmanın güç olduğu işletmelerde maksimum konfor sağlarken, ısıtma giderlerinden de yüzde 70’lere varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Çukurova Isı, kış aylarında işletmelerde ve endüstriyel tesislerde; hızlı, verimli ve konforlu ısıtma sağlayan teknolojileri ile kullanıcılarına en iyi ve en ekonomik ısıtma performansı sunmaya devam ediyor.

29 Ara 2021 - 15:38 - Ekonomi

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