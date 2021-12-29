İşletmeleri ısıtan teknoloji: Goldsun CPH

Güneşin dünyayı ısıtması prensibine dayanılarak geliştirilen Goldsun CPH Seramik Plakalı Radyant Isıtıcılar, ısıtmanın güç olduğu işletmelerde maksimum konfor sağlarken, ısıtma giderlerinden de yüzde 70’lere varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Çukurova Isı, kış aylarında işletmelerde ve endüstriyel tesislerde; hızlı, verimli ve konforlu ısıtma sağlayan teknolojileri ile kullanıcılarına en iyi ve en ekonomik ısıtma performansı sunmaya devam ediyor.