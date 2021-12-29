Güneşin dünyayı ısıtması prensibine dayanılarak geliştirilen Goldsun CPH Seramik Plakalı Radyant Isıtıcılar, ısıtmanın güç olduğu işletmelerde maksimum konfor sağlarken, ısıtma giderlerinden de yüzde 70’lere varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Çukurova Isı, kış aylarında işletmelerde ve endüstriyel tesislerde; hızlı, verimli ve konforlu ısıtma sağlayan teknolojileri ile kullanıcılarına en iyi ve en ekonomik ısıtma performansı sunmaya devam ediyor.
29 Ara 2021 - 15:38- Ekonomi Güncelleme: 29 Ara 2021 - 15:39
İşletmeleri ısıtan teknoloji: Goldsun CPH
Radyant ısıtma teknolojilerinin öncüsü Çukurova Isı, ısınmada yüksek konfor ve tasarruf arayan işletmelere, Goldsun CPH Seramik Plakalı Radyant Isıtıcıları sunuyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.