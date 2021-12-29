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29 Ara 2021 - 15:39- Ekonomi G: 29 Ara 2021 - 15:40

Türkiye için en uygun konsept pasif evler  

Yükselen enerji fiyatları tasarruf kültürünün güçlü bir şekilde geri dönmesine neden oldu. En düşük enerjiyle en yüksek konforu elde etmek için 1990’l...
Türkiye için en uygun konsept pasif evler   mask

Yükselen enerji fiyatları tasarruf kültürünün güçlü bir şekilde geri dönmesine neden oldu. En düşük enerjiyle en yüksek konforu elde etmek için 1990’lı yıllarda Almanya’da ortaya atılan Pasif Ev konsepti yenilenebilir enerji alanında Ar-Ge çalışmaları yürüten Üçay Grup tarafından Türkiye’de uygulanacak. Yüzde 90 oranında tasarruf sağlayan konseptle çok daha düşük enerjiyle iklimlendirme yapılabilecek.

ULTRA DÜŞÜK ENERJİ

Üçay Grup İcra Kurulu Üyesi İlgin Eray pasif ev kavramını, “Pasif ev kavramı, bir binadaki enerji verimliliği için binanın karbon ayak izini azaltan gönüllü bir standarttır. İklimlendirme için çok az enerji gerektiren ‘ultra düşük enerjili’ binalar tasarlamayı hedefleyen pasif ev konsepti yalnızca konut mülkleriyle sınırlı değildir. Almanya’daki birçok örnekte ofis binaları, okullar, büyük yapılar da pasif ev standardına göre inşa edilebilir” ifadeleriyle anlattı.

29 Ara 2021 - 15:39 - Ekonomi

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Türkiye için en uygun konsept pasif evler   mask
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