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29 Ara 2021 - 15:39- Ekonomi G: 29 Ara 2021 - 15:40

Anadolu Sigorta’da kazananlar belli oldu

Anadolu Sigorta’nın düzenlediği ödüllü Pet Social Hackathon 2021 etkinliğinde final gerçekleşti. Bu yıl beşincisi düzenlenen Hackathon etkinliği, 24 A...

Anadolu Sigorta’nın düzenlediği ödüllü Pet Social Hackathon 2021 etkinliğinde final gerçekleşti. Bu yıl beşincisi düzenlenen Hackathon etkinliği, 24 Aralık’ta 15 takımın katılımıyla başlayarak, 26 Aralık’ta sona erdi. Anadolu Sigorta tarafından seçilen ilk üç proje toplam 65 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Pet Social Hackathon 2021 etkinliğinde BAL’s ekibi ‘Sahiplen&Sigortala’ projesiyle birinci olurken, Creatiny ekibi ‘Cevd-Vet’ projesiyle ikinciliği, Çiro ekibi ise ‘Anadolu Pet’ projesiyle üçüncülüğü kazandı.

29 Ara 2021 - 15:39 - Ekonomi

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