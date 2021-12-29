Anadolu Sigorta’nın düzenlediği ödüllü Pet Social Hackathon 2021 etkinliğinde final gerçekleşti. Bu yıl beşincisi düzenlenen Hackathon etkinliği, 24 Aralık’ta 15 takımın katılımıyla başlayarak, 26 Aralık’ta sona erdi. Anadolu Sigorta tarafından seçilen ilk üç proje toplam 65 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Pet Social Hackathon 2021 etkinliğinde BAL’s ekibi ‘Sahiplen&Sigortala’ projesiyle birinci olurken, Creatiny ekibi ‘Cevd-Vet’ projesiyle ikinciliği, Çiro ekibi ise ‘Anadolu Pet’ projesiyle üçüncülüğü kazandı.
29 Ara 2021 - 15:39- Ekonomi Güncelleme: 29 Ara 2021 - 15:40
Anadolu Sigorta’da kazananlar belli oldu
Anadolu Sigorta’nın düzenlediği ödüllü Pet Social Hackathon 2021 etkinliğinde final gerçekleşti. Bu yıl beşincisi düzenlenen Hackathon etkinliği, 24 A...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.