KESOB’a bağlı esnaf odalarını kongre heyecanı sardı

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı 52 meslek odasının genel kurulları ocak ayı itibariyle başlıyor. 13 odanın genel kurul tarihleri belirlenirken çoğu odanın kongre tarihleri ise henüz netleşmedi. Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı İsmail Çevikel önümüzdeki hafta yapılacak toplantı sonrası belli olacağını belirtti. Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, ocak ayında yapılacak toplantıda genel kurul tarihinin belli olacağını bildirdi. Kocaeli Elektronikçiler Odası’nın genel kurul tarihi ise henüz belirlenmedi.

TOPLANTI SONRASI BELLİ OLACAK

Kocaeli Fırıncılar Odası’nın genel kurul tarihinin bu hafta belli olacağı belirtildi. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, 15-20 gün içerisinde genel kurul tarihinin belli olacağını, Kocaeli Kasaplar Odası bu hafta belli olacağını bildirdi. Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, genel kurulun şubat ayında yapılacağını ancak tam tarihin henüz netleşmediğini belirtirken yeniden aday olduğunu da duyurdu. Kocaeli Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nın genel kurul tarihi, ocak ayında yapılacak toplantı sonrası belli olacak. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin genel kurulu ise odaların seçimlerinden sonra yapılacak.

KAHVECİLER’E 3, ŞOFÖRLER ODASI’NA TEK ADAY

Kocaeli Kahveciler Odası’nın genel kurulu, birliğin yeni yerinde 12 Ocak’ta yapılacak. Çoğunluğun sağlanamadığı takdirde 19 Ocak’ta yapılması planlanan, 840 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Erdoğan Göçer tekrar aday olduğunu duyururken Enver Turgut ve Adem Çoban da şimdiden adaylığını duyurdu. Kocaeli Şoförler Odası Genel Kurulu, 15 Ocak’ta KOTO Meclis Salonu’nda yapılacak. 32 yıldır görevde bulunan Mevcut Başkan Kemal Kaya’nın yeniden aday olduğu genel kurulda 1700 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

ELEKTRİK TEKNİSYENLERİNDE BAŞKAN DEĞİŞİYOR

Kocaeli Pastacılar Odası Genel Kurulu 29 Ocak’ta Fuar Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 360 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Yaşar Yılmaz yeniden aday olacak. Genel kurulda 7 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulu üyesi de seçilecek. Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Odası 24 Şubat’ta birliğin yeni yerinde yapılacak. Yaklaşık 360 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 7 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Mustafa Kocagöz aday olmazken yönetiminde bulunan İrfan Calap aday olacak.

BERBERLER’DE VE MADENİ İŞLER’DE 2 ADAY

Kocaeli Berberler Odası Genel Kurulu 6 Mart’ta birliğin yeni yerinde yapılacak. Yaklaşık 450 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 7 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Mustafa Bozkurt yeniden aday olurken İsmail Fidan da odaya aday olduğunu duyurdu. Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu 10 Mart’ta yapılacak. 1400 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 9 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Selahattin Yıldırım yeniden aday olmazken yönetiminde bulunan Murat Açıkgöz ve Mehmet Onur Okyay yarışacak.

LOKANTACILAR’DA ADAY HAFTAYA BELİRLENECEK

Kocaeli Terziler Odası Genel Kurulu 20 Mart’ta birliğin yeni yerinde yapılacak. 256 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Şaziye Kahrımanlı yeniden aday olurken ayrıca 7 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Kocaeli Lokantacılar Odası Genel Kurulu 13 Mart’ta birliğin yeni yerinde yapılacak. Yaklaşık 1200 üyenin bulunduğu odanın seçimlerinde 9 kişilik yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Hikmet Özdemir’in aday olup olmayacağı ise haftaya netleşecek. Kocaeli Servisçiler Odası Genel Kurulu 8 Ocak’ta Antikkapı’da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2800 üyenin bulunduğu odanın genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Taşçı yeniden aday olacak.

EMLAKÇILAR’DA 3 ADAY

Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Genel Kurulu 16 Ocak’ta birliğin yeni yerinde yapılacak. 1600 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 9 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Bayram Kütük yeniden aday olacak. Kocaeli Emlakçılar Odası Genel Kurulu 5 Mart’ta Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1250 üyesi olan odanın genel kurulunda 7 yönetim kurulu üyesi ile 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu adaylığını açıklarken Ufuk Turan ve Nuriye Köksal da aday olacaklarını duyurdu.

KAMYONCULAR’DA KAÇAR YERİNİ ZORLU’YA BIRAKIYOR

Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Genel Kurulu 27 Şubat’ta birliğin yeni yerinde gerçekleştirilecek. 580 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Besim Kaçar aday olmayacak. Genel kurulda S.S. Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu aday olacak. Ayrıca genel kurulda 5 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Kocaeli Ayakkabıcılar Odası Genel Kurulu 19 Mart’ta birliğin yeni yerinde yapılacak. 100’ün üzerinde üyesi bulunan odanın genel kurulunda 7 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi de seçilecek. Mevcut başkan Ali Abbas Törün yeniden aday olacak.

KONGRE TARİHİ BELLİ OLAN ODALAR

Servisçiler Odası: 8 Ocak

Kahveciler Odası: 12 Ocak

Şoförler Odası: 15 Ocak

Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası: 16 Ocak

Pastacılar Odası: 29 Ocak

Elektrik Teknisyenleri Odası: 24 Şubat

Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası: 27 Şubat

Emlakçılar Odası 5 Mart

Berberler Odası: 6 Mart

Madeni İşler Esnaf Odası: 10 Mart

Lokantacılar Odası 13 Mart

Ayakkabıcılar Odası 19 Mart

Terziler Odası: 20 Mart

KEMAL KAYA: ŞOFÖRLER’DE YENİDEN ADAY

AHMET TAŞÇI: SERVİSÇİLER’DE YENİDEN ADAY

ALPAY HACIOĞLU: EMLAKÇILAR’DA YENİDEN ADAY

NURİYE KÖKSAL: EMLAKÇILAR’DA ADAY

UFUK TURAN: EMLAKÇILAR’DA ADAY

ERDOĞAN GÖÇER: KAHVECİLER’DE YENİDEN ADAY

ADEM ÇOBAN: KAHVECİLER’DE ADAY

ENVER TURGUT: KAHVECİLER’DE ADAY

BAYRAM KÜTÜK: BAKKALLAR’DA YENİDEN ADAY

HAKAN ZORLU: KAMYONCULAR’DA ADAY

İRFAN CALAP: ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ’NDE ADAY

YAVUZ DOĞAR: KUAFÖRLER’DE YENİDEN ADAY

YAŞAR YILMAZ: PASTACILAR’DA YENİDEN ADAY

MEHMET ONUR OKYAY: MADENİ İŞLER’DE ADAY

MURAT AÇIKGÖZ: MADENİ İŞLER’DE ADAY

İSMAİL FİDAN: BERBERLER’DE ADAY

MUSTAFA BOZKURT: BERBERLER’DE YENİDEN ADAY

ŞAZİYE KAHRIMANLI: TERZİLER’DE YENİDEN ADAY

ALİ ABBAS TÖRÜN: AYAKKABICILAR’DA YENİDEN ADAY