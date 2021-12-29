TMMOB’a bağlı odalarda seçim hazırlığı!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı 14 odanın genel kurulu 12 Aralık’ta Ziraat Mühendisleri Odası ile başladı. Oda seçiminde mevcut başkan Özgür Yılmaz tekrar aday olurken rakibi İbrahim Telli’ye 74 oy fark atarak yeniden başkan seçildi. Odaların Ocak ve Şubat aylarında genel kurulları yoğun bir şekilde devam edecek.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OCAK’TA

Düzce, Sakarya, Karabük, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Kocaeli’de 4 bin 400 üyesi bulunan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli Şubesi’nin genel kurulu 22 Ocak’ta KYÖD’de, oda seçimleri ise 23 Ocak’ta oda binasında yapılacak. Mevcut başkan Ahmet Sözen’in aday olmasının beklendiği seçimde 7 asil yönetim ile 7 yedek yönetim, 3 denetim kurulu ve 90 üst kurul delegesi seçilecek.

MİMARLAR ODASI’NDA BAŞKAN ADAY DEĞİL

Füsun Yılmaz Deniz’in başkanı olduğu, yaklaşık 1200 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Mimarlar Odası Kocaeli Şube’nin genel kurulu 29-30 Ocak tarihlerinde odanın yer aldığı tarihi taş binada gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Füsun Yılmaz Deniz’in seçimlerde aday olmadığı öğrenilirken mevcut yönetimden aday çıkacağı konuşuluyor.

İÇMİMARLAR’DA TORAMANGİL ADAY DEĞİL

İçmimarlar Odası (İÇMO) Kocaeli Şube’nin genel kurulu 29-30 Ocak tarihlerinde İzmit’te bulunan oda binasında gerçekleştirilecek. 145 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Kerem Toramangil aday olmayacak. Odanın ikinci başkanı Hazel Pala Özcan’ın aday olacağı seçimlerde 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ve 7 üst kurul delegesi seçilecek.

GIDA MÜHENDİSLERİ VE HKMO OCAK’TA

Kocaeli’de temsilciliği bulunan Gıda Mühendisleri Odası’nın genel kurul tarihi 30 Ocak olarak belirlendi. İstanbul’da yapılacak seçimlerde mevcut temsilci Sema Kopal ve yönetiminin devam etmesi bekleniyor. Ayrıca seçimler temayül yoklaması ile yapılacak. Sakarya ve Kocaeli bölge temsilciliği olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO)’nın genel kurulu İzmit’te bulunan oda binasında yapılacak. 30 Ocak’ta yapılacak 14 üst kurul delegesinin seçiminin ardından genel merkez bölge temsilciliği ataması yapacak. Odanın mevcut İl Temsilcisi ise Cuma Özdemir.

MMO’DA KÜREKCİ, BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da bulunan yaklaşık 8 bin 100 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şube’nin genel kurulu 5 Şubat’ta KYÖD’de, seçimleri ise 6 Şubat’ta İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak. Mevcut Başkan Murat Kürekci’nin aday olup olmadığı ocak ayında yapılacak olan danışma kurulunda belli olacak. Ayrıca seçimlerde7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ve 66 üst kurul delegesi de belirlenecek.

ÇMO’DA BELİRSİZLİK

925 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO)’nun genel kurul tarihi 12-13 Şubat olarak belirlendi. Söz konusu tarihlerde çoğunluğun sağlanamadığı taktirde 19-20 Şubat tarihlerinde çoğunluk aramaksızın genel kurul gerçekleştirilecek. 7 asil yönetim ile 7 yedek yönetim ve 49 genel merkez delegelerinin seçileceği genel kurulda mevcut başkan Gökhan Tilki’nin aday olup olmayacağı ve genel kurul yeri henüz belirlenmedi.

İMO 2 ADAYLI

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube’nin genel kurulu çoğunluk aranmaksızın 12 Şubat’ta KOTO Meclis Salonu’nda seçimleri ise 13 Şubat’ta oda binasında yapılacak. 3 bin 450 üyesinin bulunduğu odada mevcut başkan Kahraman Bulut aday olmazken Doç. Dr. Utkan Mutman ve Dr. Serkan Engin yarışacak. Ayrıca seçimlerde 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu ve 15 üst kurul delegesi seçilecek.

JMO GENEL KURULU ŞUBAT SONU

Yaklaşık 500 üyesi bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Kocaeli Şube’nin genel kurulu İzmit’te bulunan oda binasında gerçekleştirilecek. 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimlerde mevcut başkan Mehmet Zeki Tığ ve yönetimi tekrar aday olurken genel kurulda 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu ve 22 üst kurul delegesi seçilecek.

TARİHLERİ BELİRLENMEDİ

Şehir Planlayıcıları Odası İl Temsilcisi İbrahim Arda Aygören henüz tarihin netleşmediğini, genel merkezden haber beklediklerini belirtti. Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin genel kurul tarihi, haftaya yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından belli olacak. Jeoloji Mühendisleri Odası Mevcut İl Temsilcisi Niyazi Temizkan genel kurulun Ankara’da nisan ayında yapılacağını belirtirken Peyzaj Mimarları Odası’nın da genel kurulunun Ankara’da olacağı ancak tarihinin henüz belli olmadığı belirtildi.

KONGRE TARİHİ BELLİ OLAN ODALAR

Elektrik Mühendisleri Odası - 22 Ocak

Mimarlar Odası - 29-30 Ocak

İçmimarlar Odası - 29-30 Ocak

Gıda Mühendisleri Odası - 30 Ocak

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası - 30 Ocak

Makine Mühendisleri Odası – 5-6 Şubat

Çevre Mühendisleri Odası - 12-13 Şubat

İnşaat Mühendisleri Odası -12-13 Şubat

Jeofizik Mühendisleri Odası - 26-27 Şubat

AHMET SÖZEN: EMO’DA ADAYLIĞI BEKLENİYOR

FÜSUN DENİZ: MİMARLAR’DA YENİ ADAY DEĞİL

KEREM TORAMANGİL: İÇMİMARLAR’DA YENİDEN ADAY DEĞİL

HAZEL PALA ÖZCAN: İÇMİMARLAR’DA ADAY

KAHRAMAN BULUT: İMO’DA YENİDEN ADAY DEĞİL

UTKAN MUTMAN: İMO’DA ADAY

SERKAN ENGİN: İMO’DA ADAY

MEHMET ZEKİ TIĞ: JMO’DA YENİDEN ADAY