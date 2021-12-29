Hyundai Assan’da üst düzey atama  

Hyundai Assan’da yeni İdari Birimler Direktörü Barbaros Yıldırım oldu. Barbaros Yıldırım, Türk otomotiv sanayiinin öncü şirketlerinden Hyundai Assan’ın İdari Birimler Direktörlüğü’ne atandı. Yıldırım, yeni görevinde şirketin İstanbul ve İzmit konumlarındaki tüm idari operasyonlarından sorumlu olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun olan Barbaros Yıldırım makine tekniği alanında edindiği tecrübelerle; Hyundai Assan’ın bünyesine 2000 yılında katıldı.
2016 YILINDAN İTİBAREN
16 yıl boyunca firmanın teknik birimlerinde başarılı bir şekilde sorumluluklarını icra eden Yıldırım, 2016 yılından itibaren şirkette üst düzey yönetici olarak görev almaya başladı. Daha önce aynı pozisyonda yer alan Hongman Yoon’un Güney Kore atamasının ardından; İdari Birimlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Yıldırım, 2022 yılı itibarıyla İdari Birimler Direktörü unvanıyla Hyundai Assan’daki görevine devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.