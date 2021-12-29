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29 Ara 2021 - 16:00- Ekonomi G: 29 Ara 2021 - 16:01

Hyundai Assan’da üst düzey atama  

Hyundai Assan’da yeni İdari Birimler Direktörü Barbaros Yıldırım oldu. Barbaros Yıldırım, Türk otomotiv sanayiinin öncü şirketlerinden Hyundai Assan’ı...
Hyundai Assan’da üst düzey atama   mask

Hyundai Assan’da yeni İdari Birimler Direktörü Barbaros Yıldırım oldu. Barbaros Yıldırım, Türk otomotiv sanayiinin öncü şirketlerinden Hyundai Assan’ın İdari Birimler Direktörlüğü’ne atandı. Yıldırım, yeni görevinde şirketin İstanbul ve İzmit konumlarındaki tüm idari operasyonlarından sorumlu olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun olan Barbaros Yıldırım makine tekniği alanında edindiği tecrübelerle;  Hyundai Assan’ın bünyesine 2000 yılında katıldı.

2016 YILINDAN İTİBAREN

16 yıl boyunca firmanın teknik birimlerinde başarılı bir şekilde sorumluluklarını icra eden Yıldırım, 2016 yılından itibaren şirkette üst düzey yönetici olarak görev almaya başladı. Daha önce aynı pozisyonda yer alan Hongman Yoon’un Güney Kore atamasının ardından; İdari Birimlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Yıldırım, 2022 yılı itibarıyla İdari Birimler Direktörü unvanıyla Hyundai Assan’daki görevine devam edecek.

29 Ara 2021 - 16:00 - Ekonomi

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