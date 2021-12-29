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29 Ara 2021 - 16:21- Asayiş G: 29 Ara 2021 - 16:25

TEM’de can pazarı: 8 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde gişelere dönüş yapmak isteyen yolcu otobüsüne tır arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, tır sürücüsü ve otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.
TEM’de can pazarı: 8 yaralı mask
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Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikameti Adapazarı Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 PK 605 plakalı yolcu otobüsü Adapazarı gişelerine dönüş yapmak istediği esnada Mustafa D. İdaresindeki 40 LD 252 plakalı tır arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otobüste yolcu olarak bulunan Hakan A., Ali S., Talat Y. ile Mahmut. K. otobüste görevli personel olan Birhan G., Aykut Ş. ve Erkan E. Yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Öte yandan, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken kazada otobüste yolcu olarak bulunan Emel Adalar, korku dolu o anları anlattı.

Kazayı anlatan yolcu Emel Adalar, “Kocaeli’den yola çıktık. Aracımız sağ tarafta girmesi gereken yeri kaçırırken hafiften yavaşladı. O yavaşlamayla da arkamızdaki tır bize çarptı. Çok şükür ölümlü bir kaza olmadı. Ufak tefek yaralılar var. Umarım inşallah böyle bir kaza olmaz. Korktuk, koltuklar, eşyalar hep dağıldı. Panik yaşadık” dedi.

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29 Ara 2021 - 16:21 - Asayiş

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