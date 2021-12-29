Reklamı Kapat
29 Ara 2021 - 16:57- Siyaset G: 29 Ara 2021 - 16:59

İYİ Parti Kocaeli, 14 bin üye sayısına ulaştı

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı bir süre önce başlattığı üye çalışmalarını tamamladı. Kocaeli’de 14 bin 91 üyeye ulaşan İYİ Parti üye sayısı en büyük 3. parti olurken önceki akşam yönetim kurulu toplantısına katılan Milletvekili Lütfü Türkkan da Kocaeli İl Teşkilatı’nı tebrik etti
İYİ Parti Kocaeli, 14 bin üye sayısına ulaştı mask

25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti, hızlı bir teşkilatlanma çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede Türkiye’nin en büyük siyasal partilerinden biri olan İYİ Parti’de Kocaeli İl Teşkilatı da bir süre öncesine kadar 8 bin üye sayısına sahipti. 4 ay önce yeni üye çalışması başlatan İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı çalışmalarını tamamladı. Genel merkeze 12 bin üye sayısına ulaşılacağının taahhüdünü veren Kocaeli teşkilatı yaptığı çalışmalar sonunda 14 bin 91 üye sayısına ulaştı.

ŞANBAZ YILDIZ TEŞEKKÜR ETTİ

Önceki akşam gerçekleştirilen İYİ Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında konuşan İl Başkanı Şanbaz Yıldız yeni üyesi sayısını parti yönetimiyle paylaştı. Parti yöneticilerine teşekkür eden Yıldız, “Bütün ilçelerimiz taahhüt ettikleri üye sayısına ulaştı. Çok kısa zamanda 6 binden fazla yeni üye kazandık. Kocaelililer umudun İYİ Parti’de olduğunu biliyor. Teşkilatlarımıza sürekli bir talep var. Üye sayımız 14 binle de sınırlı kalmayacak biliyorum. Her geçen gün daha da büyüyen bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

TÜRKKAN DA KATILDI

Yönetim kurulu toplantısına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da katıldı. Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar sonrasında ilk defa Kocaelili yöneticilerle bir araya gelen Türkkan yönetimle istişare yaptı. Ankara’da devam eden parti çalışmalarını anlatan Türkkan kısa sürede 14 bin üyeye ulaşan İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nı tebrik etti.

 

29 Ara 2021 - 16:57 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.613.233 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
 Soyluçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı mask
 Soyluçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
CHP Karamürsel’de istifa depremi! mask
CHP Karamürsel’de istifa depremi!
CHP’li Merttürk, mahallelerde bayrak değişimine başladı mask
CHP’li Merttürk, mahallelerde bayrak değişimine başladı
Gelecek İzmit taşındı mask
Gelecek İzmit taşındı
SP’li Özsoy mazbatasını aldı mask
SP’li Özsoy mazbatasını aldı
CHP Çayırova’dan 200 aileye ayakkabı yardımı mask
CHP Çayırova’dan 200 aileye ayakkabı yardımı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL