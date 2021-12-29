İYİ Parti Kocaeli, 14 bin üye sayısına ulaştı

25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti, hızlı bir teşkilatlanma çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede Türkiye’nin en büyük siyasal partilerinden biri olan İYİ Parti’de Kocaeli İl Teşkilatı da bir süre öncesine kadar 8 bin üye sayısına sahipti. 4 ay önce yeni üye çalışması başlatan İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı çalışmalarını tamamladı. Genel merkeze 12 bin üye sayısına ulaşılacağının taahhüdünü veren Kocaeli teşkilatı yaptığı çalışmalar sonunda 14 bin 91 üye sayısına ulaştı.

ŞANBAZ YILDIZ TEŞEKKÜR ETTİ

Önceki akşam gerçekleştirilen İYİ Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında konuşan İl Başkanı Şanbaz Yıldız yeni üyesi sayısını parti yönetimiyle paylaştı. Parti yöneticilerine teşekkür eden Yıldız, “Bütün ilçelerimiz taahhüt ettikleri üye sayısına ulaştı. Çok kısa zamanda 6 binden fazla yeni üye kazandık. Kocaelililer umudun İYİ Parti’de olduğunu biliyor. Teşkilatlarımıza sürekli bir talep var. Üye sayımız 14 binle de sınırlı kalmayacak biliyorum. Her geçen gün daha da büyüyen bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

TÜRKKAN DA KATILDI

Yönetim kurulu toplantısına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da katıldı. Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar sonrasında ilk defa Kocaelili yöneticilerle bir araya gelen Türkkan yönetimle istişare yaptı. Ankara’da devam eden parti çalışmalarını anlatan Türkkan kısa sürede 14 bin üyeye ulaşan İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nı tebrik etti.