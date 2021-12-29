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29 Ara 2021 - 18:04- Asayiş G: 29 Ara 2021 - 18:05

Evinde ölü olarak bulundu

Körfez Hacı Osman Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Seyfi Şahin, yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Evinde ölü olarak bulundu mask
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Alınan bilgiye göre Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi Bozkurt Sokak adresinde yaklaşık 6 ay önce eşini kanser nedeniyle kaybeden ve yalnız yaşayan 66 yaşındaki Seyfi Şahin’den haber alamayan yakınları kendisini kontrol etmek üzere evine geldi. Eve giren yakınları Şahin’i evin içindeki merdivenlerden düşmüş halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Toprağa verilecek


Polis ekipleri tarafından evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Şahin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Seyfi Şahin'in dengesini kaybederek düşmesi sonucu kafasını çarparak ölmüş olabileceği öne sürülürken polisin yaptığı araştırmada Seyfi Şahin'in birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından gece eve bırakıldığını ve sonrasında da haber alınamadığını öğrendi.  2 çocuk babası olan işçi emeklisi Seyfi Şahin’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek. 
# sağlık, çocuk, Sokak

29 Ara 2021 - 18:04 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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