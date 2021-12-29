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29 Ara 2021 - 19:23- Gündem G: 29 Ara 2021 - 19:25

İZGİM, Ertuğrul Gazi Anaokulu’nu ağırladı

İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde hizmet veren Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı, Ertuğrul Gazi Anaokulu öğrencilerini, velilerini ve öğretmenlerini ağırladı

İZGİM, Ertuğrul Gazi Anaokulu’nu ağırladı mask

İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde hizmet veren Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı, Ertuğrul Gazi Anaokulu öğrencilerini, velilerini ve öğretmenlerini konuk etti. İZGİM ile tanışarak eğlenceli ve öğretici bir gün geçiren misafirler, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini gönderdi.


MASAL OKUDULAR

Minik ziyaretçiler, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırarak kaliteli zaman geçirmelerini sağlayan İZGİM Çocuk Kütüphanesi’nde masal okuma etkinliğine katıldı. Öğrenciler, daha sonra oyun alanının tadını çıkarırken velileri de mum, sabun, tokat baskı, takı tasarım, deri, mozaik, seramik, çini, hediyelik eşya, makrome ve keçe atölyelerini gezerek faaliyetleri inceledi.


BAŞKANA TEŞEKKÜR 
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yeni projesi olan Orman Okulu’nda ne gibi faaliyetler yapılacağı hakkında proje yöneticileri Harika Taze ve Fazilet Erdem misafirlere bilgi verirken öğrenciler eğlenceli bir orman oyunu da oynadı. İZGİM’de keyifli bir gün geçiren öğrenciler ve velileri, böyle bir hizmeti hayata geçirdiği için başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
# İzmit belediyesi, çocuk, Kadın
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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29 Ara 2021 - 19:23 - Gündem

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