Reklamı Kapat
29 Ara 2021 - 19:29- Asayiş G: 29 Ara 2021 - 19:30

Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Kocaeli’de bir trafo fabrikasında üzerine ağır tonajlı malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ali Kalaycı son yolculuğuna uğurlandı.
Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi mask

Olay dün Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan bir trafo fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Kalaycı isimli işçi çalıştığı esnada üzerine trafo yapımında kullanılan ağır tonajlı malzeme düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 çocuk babası Ali Kalaycı, yapılan kurtarma çalışmalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Merhum Ali Kalaycı’nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Başiskele ilçesinde bulunan Kullar Merkez Camii’nden kaldırılarak Kullar Merkez Mezarlığı’na götürüldü.
# çocuk, sağlık, Başiskele

29 Ara 2021 - 19:29 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.613.233 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Fren yerine gaza basınca iki dükkana girdi mask
Fren yerine gaza basınca iki dükkana girdi
Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi mask
Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
TEM’de can pazarı: 8 yaralı mask
TEM’de can pazarı: 8 yaralı
2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis mask
2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis
Kocaeli'de kadın cinayeti! Önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı! mask
Kocaeli'de kadın cinayeti! Önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL