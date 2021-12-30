İzmit Belediyesinden Serdar  Mahallesi’ne yeni beton yol 

Kentin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışarak vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmaya devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar Mahallesi Küme Evler Sokak ile Er Sokak arasında beton yol çalışmasına başladı. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından bölgede araç ve yaya ulaşımı rahatlayacak.



1020 METREKARE BETON YOL

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Serdar Mahallesi Küme Evler Sokak ile Er Sokak arasında 170 metre uzunluk, 6 metre genişliğe sahip yeni beton yol çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak bölgeyi kullanıma elverişli hale getirecek.