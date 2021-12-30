Medikalpark Kocaeli Hastanesi'nde yatan, Fethiye Öz için, acil olarak A RH (+) kan aranıyor. Kan vermek isteyenlerin 0544 858 13 32 No'lu numadan Seda Öz adlı kişiye ulaşması ve Fethiye Öz adına hastaneye bağışta bulunması rica olunur...
30 Ara 2021 - 11:03- Gündem Güncelleme: 30 Ara 2021 - 11:06
Acil kan aranıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.