Acil kan aranıyor

Medikalpark Kocaeli Hastanesi'nde yatan, Fethiye Öz için, acil olarak A RH (+) kan aranıyor. Kan vermek isteyenlerin 0544 858 13 32 No'lu numadan Seda Öz adlı kişiye ulaşması ve Fethiye Öz adına hastaneye bağışta bulunması rica olunur...