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30 Ara 2021 - 11:03- Gündem G: 30 Ara 2021 - 11:06

Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor mask

Medikalpark Kocaeli Hastanesi'nde yatan, Fethiye Öz için, acil olarak A RH (+) kan aranıyor. Kan vermek isteyenlerin 0544 858 13 32 No'lu numadan Seda Öz adlı kişiye ulaşması ve Fethiye Öz adına hastaneye bağışta bulunması rica olunur...

30 Ara 2021 - 11:03 - Gündem

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Acil kan aranıyor
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