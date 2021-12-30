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30 Ara 2021 - 11:47- Gündem G: 30 Ara 2021 - 11:48

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi Kartepe’de açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin satışının yapılacağı Kartepe şubesi, Dumlupınar Mahallesinde hizmete açıldı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi Kartepe’de açıldı mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilin tamamında 700’ü aşkın şubesi ile hizmet veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Kartepe Orkide Mağazasını, Dumlupınar Mahallesi’nde açtı. Açılış törenine Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İlk şubesini 2017’de açan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kurulmasından bu yana doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerinde işleyerek veya işleterek kooperatif marketleri aracılığı ile tüketicilere ulaştırmaya devam ediyor. Kartepe Şubesi saat 09.00-21.00 arasında hizmet verecek olan 2 bin farklı çeşidin olduğu markette, 4 personel ile hizmet veriliyor.

Açılış sonrasında açıklama yapan Mustafa Kocaman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile 81 ilin tamamında 700’ü aşkın şubesi ile hizmet veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketi Kartepe/Dumlupınar Şubesinin açılışını gerçekleştirdik. Bölgemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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30 Ara 2021 - 11:47 İHA Kocaeli- Gündem

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