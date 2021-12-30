Gözlük camlarınız artık buğulanmasın! İşte çözümü...

Kocaeli Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Mehmet Bayram, kış döneminde maske ile gözlük kullananların camında oluşan buğulaşmayı önlemenin basit yöntemlerini paylaştı. Halk arasında bilinen bazı yöntemlerin yanlış olduğunu vurgulayan Başkan Bayram; “Gözlük camlarımız üzerinde birçok filtreyi barındıran özel camlardır. Halk arasında, cama diş macunu sürmek, tıraş köpüğü sürmek gibi yöntemler hatta biraz daha abartıp cam suyu ile silmek gibi yöntemler uygulandığını duyuyoruz. Bu yöntemler içinde barındırdığı zararlı kimyasallar bakımından tamamı ile gözlük camlarımıza zarar verip ömrünü kısaltmaktadır.” dedi.

Gözlük camlarındaki buğuyu engellemek için sağlıklı yöntemleri paylaşan Başkan Bayram; “Gözlük camlarına zarar vermeyen ve optik müesseselerden temin edebileceğiniz birçok ürün mevcut. Örneğin buğu engelleyici spreyler, buğu önleyici mikrofiber bezler bu ürünlerin başında geliyor. Optik müesseseler ve buralarda bulunan tüm ürünler optisyen kontrolünde ve Sağlık Bakanlığı denetiminde yer alıyor. Göz ve görme sağlığı ile alakalı tüm ihtiyaçlarınızı en yakın optik müesseseden temin edebilirsiniz.” dedi.