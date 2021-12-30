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30 Ara 2021 - 12:19- Siyaset G: 30 Ara 2021 - 12:21

Zafer Mutlu’dan Milli İrade Meydanı için öneriler

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu Milli İrade Meydanı Projesi ile ilgili önerilerde bulundu. Mutlu, “Bu alan kent için çok önemli bir fırsattır. Bunun heba edilmemesi gerekmektedir” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Zafer Mutlu’dan Milli İrade Meydanı için öneriler mask

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, dün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından tanıtılan Milli İrade Meydanı Projesi ile ilgili önerilerde bulundu. Mutlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Koca alanı bir meydan olarak kullanmak çok fonksiyonel değildir. Zaten eski valiliğin orası - 8 dönüm- bir beton alan olarak kent meydanı haline getirildi. Milli İrade Meydanı eski valiliğin tam 7 katı büyüklüğündeki bir alan dolayısıyla burası daha fonksiyonel kullanılmalıdır.

HEBA EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR”

Peki ne yapılmalıdır? Kentin hâlihazırda otopark ihtiyacı ilerleyen süreçte çok daha fazla artacaktır. Alanın altı mutlaka kapalı otopark olmalıdır. Meydanın güney kısmına (Baro karşısı) Taksim' deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) benzeri şehrin sembolü olacak bir mimari yapı ile bir kültür merkezi yapılmalıdır. Şehrimizde tiyatro, konser, fotoğraf sergisi vs. her türlü sanat faaliyeti için Süleyman Demirel Kültür Merkezi kullanılmaktadır. Bu da artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Şehrin merkezine böyle bir kültür merkezi yakışır. Yine meydanın uygun bir alanına birkaç salonlu nikah salonu yapılabilir. Bu da kent için ciddi bir ihtiyaçtır. Bu alan kent için çok önemli bir fırsattır. Bunun heba edilmemesi gerekmektedir.”

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30 Ara 2021 - 12:19 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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