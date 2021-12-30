MasterChef Tahsin’den Hürriyet’e teşekkür: “İnce düşünceniz için teşekkürler başkanım”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ilgiyle izlenen MasterChef 2021 yapım ekibi ve yarışmacılarına pişmaniye gönderdi. Yaptığı tatlıda pişmaniyeyi kullanan ve bir anlamda İzmit’in tanıtımına da katkı sunan Tahsin Küçük de hediye için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Küçük paylaşımında, “Sayın başkanım bu ince düşünceniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

GURUR VERİCİ OLMUŞTUR

Ekibe pişmaniye ile birlikte bir de not gönderen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “Sevgili Masterchef Ekibi; Yapanı da yiyeni de pişman etmeyen, namıyla filmlere konu olan İzmit’imizin meşhur pişmaniyesinin, yarışmacınız Tahsin Küçük tarafından yapılan tatlıda kullanılması ve siz değerli Masterchef şeflerince beğenilmesi bizler ve tüm İzmit halkı için gurur verici olmuştur.

BAŞKAN BAŞARI DİLEDİ

Biz de İzmit Belediyesi olarak kıymetli değerimiz olan pişmaniyeyi siz değerli Masterchef ekibine İzmit’ten kucak dolusu sevgiler ve İzmit halkının selamlarıyla göndermek istedik. Bu vesileyle yeni yılınızı da kutluyor, başarılı programlarınızın devamını diliyorum.”