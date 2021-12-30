Yıldızlı, “Kocaeli basının seçmen üzerinde etkisi var”

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin 35’inci yıl dönümü dolayısıyla CHP İl Yönetimi gazetecilerle bir araya geldi. Gerçekleşen kahvaltılı programa ev sahibi CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İl Başkan Yardımcısı Nazım Gençtürk, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“KOGACE’YE HER ZAMAN DESTEKLERİ OLMUŞTUR”

Samimi bir havada gerçekleşen programda ilk olarak söz alan KOGACE Başkanı Cemal Kaplan; “Cemiyetin 35’inci yılını bir takım etkinlikler ve misafirlerimiz ile kutluyoruz. Bugün de CHP’nin değerli yöneticileri ile beraberiz. Onlar da bu anlamlı günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine bu program için teşekkür ediyoruz. Sayın başkanlarımız KOGACE’ye her zaman destek olmuşlardır. Basın camiası zor bir dönem geçiriyor.

“CUMHURİYET’İN TEMELLERİNİN ATILDIĞI KENT”

Kocaeli, medya gücünün olduğu bir kent. Türkiye geneline baktığımız zaman Kocaeli’nin ilk üç sırada olduğunu söyleyebiliriz. KOGACE’de en çok üyesi olan gazeteciler cemiyetidir. Bunu gurur duyarak söylüyorum. Biz KOGACE olarak yönetime geldiğimizden bu yana birçok etkinlik yaptık. Bu etkinliklerde başkanlarımız da bize destek verdi. Önümüzde 16 Ocak Basın Onur Günümüz var. Kocaeli, Atatürk’ün ilk basın toplantısını yapıp Cumhuriyet’in temellerini attığı bir yer. O yüzden o günü de coşku ile kutlacağız” dedi.

“KİMSE DERTLERİ NEDİR DİYE SORMUYOR”

Kaplan’ın ardından söz alan CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı; “Basın mensupları zor şartlarda çalışıyor. Hiç kimse onların sorunları, dertleri nedir diye sormuyor. Türkiye’nin 81 ilindeki en etkin basın Kocaeli’de. Bütün sosyolojik veriler, Kocaeli yerel basının seçmen ve vatandaş üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Atatürk’ün ilk basın toplantısını yaptığı kent, Kocaeli’nin İzmit ilçesi. Bu anlamda da ciddi önem taşıyan bir kent. Pandemiden dolayı dönem dönem bir araya gelemedik. Bundan sonra daha sıklıkla bir araya geleceğiz” dedi.