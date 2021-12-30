Yıldızlı: 10 kişi istifa ediyorsa oturup düşüneceksin

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Harun Yıldızlı, 35’inci yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Programda yerel ve ulusal gündemi değerlendiren CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, ilk olarak Karamürsel İlçe Yönetimi’nde yaşanan istifaları ve bundan sonraki süreci değerlendirdi.



“SEÇİM KARARI ALINACAK”

Başkan Yıldızlı sözlerine; “Karamürsel ilçe yönetiminden 10 kişi geçtiğimiz Salı günü istifa dilekçelerini bize verdi. Biz de bir hafta içinde ilçe yönetimini geçici kurula vereceğiz. Ondan sonraki süreçte ilçe yönetimi seçim kararı alacak. Bize Karamürsel ilçe yönetiminde uyumsuzluk yaşandığı yönünde bilgiler geldi. Ahmet Çalık veya bir başkası, senin yönetiminden 10 kişi istifa ediyorsa şapkayı çıkarıp önüne koymak lazım.



“ÖZELEŞTİRİMİ YAPARIM”

Benim yönetimimden 15 kişi istifa ederse ben özeleştirimi yaparım. Bizim partimiz farklıdır. Bakın, geçtiğimiz aylarda Kartepe İlçe eski Başkanı Tevfik Mayda görevden alındı ama sonra tekrar aday oldu. Bu demokrasidir. Başka partilerde böyle bir şey var mı? Yok. İktidar partisinde görevden alınan biri tekrar aday olabilir mi? Olamaz” diyerek başladı.



“SANDIĞIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ”

Yıldızlı sözlerinin devamında; “Genel merkezde her ilin bir karnesi var. 2019 yılı İstanbul seçimini hep örnek veriyorum. AK Parti adayı Binali Bey seçimi ‘biz aldık’ dedi ama bizim adayımız Ekrem Bey, ‘hayır biz aldık’ dedi. Bu örgüt gücüdür. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana sandıklara önem veriyoruz. Sandığın öneminin farkındayız. İstanbul seçimlerinde bir tane ıslak imzalı kağıt bırakmadık. Farklı beyanat vermiyoruz. Ortak dil kullanıyoruz” dedi.



“KENTİN BİRÇOK SORUNU VAR”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Kocaeli’nin yarım kalmış projeler kenti olduğunu ifade ederek sözlerine devam etti. Yıldızlı; “Karamürsel'in köylerine dahi 6-7 kere gittim. Yeni proje yapmadan önce yarım kalan projeleri bitiririm. Şehir Hastanesi hala duruyor. Bunlar bitmemişken yeni projeye başlanır mı? Ama bu iktidar başlıyor. Denizin hepsi doldu. Artık yürüyerek karşıya geçeceğiz. Balıkçıların avlanacağı yer yok. Bürokrasiye takılıyorlar. Bu kentin birçok sorunu var. Ama onlar proje üstüne projeye başlıyorlar.



“İYİ HAYAL SATIYORLAR”

Ben Tahir Bey’e söyledim. Teleferiği biz yapacağız dedim. Bunlarda edebiyat iyi ama icraat yok. İyi hayal satıyorlar. Herkesin belediye başkanı olacaksın. Belli bir zümrenin değil. Biz toplumun herkesine eşit mesafede yaklaşıyoruz. Siyasette saygı çok önemli. Kullanacağımız kelimeler çok dikkatli seçilmeli. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. CHP yüz yıllık çınar. Bizim bu ülkede hedeflerimiz 5-10 yıllık değil. Ulu çınarın mensuplarıyız. Kötü bir yıl geçirdik. 2022 yılında iktidar olacağız. Erken seçim olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.