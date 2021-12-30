Alpaslan Dalkılıç ve ekibi bu görevi en iyi şekilde yapar!

Merkez Hakem Kurulu, Kocaeli İl Hakem Kurulu’nun yeni başkanını Alpaslan Dalkılıç olarak atadı. Son derece nitelikli bir ekiple yola devam edecek olan Kocaeli İl Hakem Kurulu’nda görevler de belli oldu.

KOCAELİ İL HAKEM KURULU

Alparslan Dalkılıç – Başkan

Tuncay Çetinkaya - Başkan Vekili

Arif Doğan Talay - Hakem Atama Sorumlusu

Aşkın Miril - Gözlemci Atama Sorumlusu

Rahman Kalyoncu - Antrenman Sorumlusu

Tuncer Oflu – Raportör

KOCAELİ İL HAKEM KURULU’NU YAKINDAN TANIYALIM

Alparslan Dalkılıç: İl Hakem Kurulu Başkanı: Körfez Yarımca Ortaokulu Müdürü. 6 yıl klasman kakemliği, 4 yıl il hakemliği ve 9 yıl da il gözlemciliği yaptı. 2 kez, toplamda 4.5 yıl İl Hakem Kurulu’nda da görev aldı.

Tuncay Çetinkaya:GulfAgencyDnz. AŞ & LAM Denizcilik AŞ şirketlerinde Şube Müdürü. İşveren temsilcisi. 18 yıl İl Hakemliği yaptı. İl Gözlemciliği yapan Çetinkaya, İHK’de Başkanvekili görevine getirildi.

Arif Doğan Talay: 1yıl Klasman Yardımcı, 9 yıl da il hakemliği yaptı, 1 yıl klasman gözlemcisi, 4 yıl da bölgesel gözlemcilik görevini yaptı. Toplam 20 yıl il gözlemcisi deneyimi bulunuyor. Farklı kurullarda da görev aldı. Yeni İHK’de Hakem Atama Sorumlusu görevine getirildi.

Aşkın Miril: Gültepe İlkokulu Okul Müdürü. 5 yıl il hakemliği, 9 yıl İl gözlemciliği yaptı. Yeni İl Hakem Kurulu’nda Gözlemci Atama Sorumluluğu görevine getirildi.

Rahman Kalyoncu: Çolakoğlu Metalurji AŞ’de İş Güvenliği Yöneticisi. 7 yıl klasman yardımcı, 2 yıl bölgesel yardımcı ve 3 yıl da il hakemliği yaptı. 3 yıldır bölgesel gözlemci olarak görev yapan Kalyoncu, yeni İl Hakem Kurulu’nda Antrenman Sorumluluğu görevine getirildi.

Tuncer Oflu:Tüpraş İnsan Kaynakları Koordinatörü. 3 yıl BAL, 9 yıl il hakemliği ve 5 yıl da il gözlemciliği yaptı. İl gözlemciliğine devam ediyor. 1 kez 3 yıl İl Hakem Kurulu Üyeliği görevini de yerine getirdi. Oflu yeni İl Hakem Kurulu’nda Gözlemci Raportörlük görevine getirildi.