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30 Ara 2021 - 12:40- Spor G: 30 Ara 2021 - 12:42

Kocaelispor yönetimi ve taraftar toplantıda bir araya gelecek
Kocaelispor yönetimi ve taraftar toplantıda bir araya gelecek mask
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2 Ocak 2022 Pazar günü saat 17.00’de Seka Park’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve bir kaç futbolcu ile birlikte Hodri Meydan Yönetim Kurulu istişare toplantısı gerçekleştirecek.Yapılacak olan bu toplantıda ligin ilk döneminde yapılan hamleler, doğrular ve yanlışlar konuşulacak olup, toplantıya katılan her taraftara söz hakkı verilecek.
# Kocaelispor

30 Ara 2021 - 12:40 - Spor

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