Kocaelispor yönetimi ve taraftar toplantıda bir araya gelecek

2 Ocak 2022 Pazar günü saat 17.00’de Seka Park’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve bir kaç futbolcu ile birlikte Hodri Meydan Yönetim Kurulu istişare toplantısı gerçekleştirecek.Yapılacak olan bu toplantıda ligin ilk döneminde yapılan hamleler, doğrular ve yanlışlar konuşulacak olup, toplantıya katılan her taraftara söz hakkı verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.