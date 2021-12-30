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30 Ara 2021 - 12:41- Spor G: 30 Ara 2021 - 12:42

Hodri Meydan’dan pankart tepkisi
Hodri Meydan’dan pankart tepkisi mask

Kocaelispor’un Kasımpaşaspor ile deplasmanda oynadığı kupa maçında Hodri Meydan’ın ritüel haline gelen deplasman tribüne pankart asma durumu İstanbul’daki maçta gerçekleşmedi. Bunun üzerine tepki gösteren Hodri Meydan açıklama yaptı.

KATBEKAT FAZLASINI GÖRECEKLER!

1989 yılından bu yana gitmiş olduğumuz her deplasmanda Kocaelispor ve Hodri Meydan pankartlarını Türkiye’nin her stadyumuna büyük bir gururla asarak Kocaelispor’u layık olduğu gibi temsil eden bizler, bugün Kasımpaşa SK Yönetimi ve Ciner Grubu’nun tarafımıza göstermiş olduğu misafirperversizlik” nedeniyle asamamış bulunmaktayız. Başta Kasımpaşa SK Yönetimini, Ciner Grubu’nu ve bu hususta bizlere zorluk çıkartan her kim olduysa en kısa süre içerisinde tarafımıza göstermiş olduğu tutumun katbekat daha fazlasını Kocaeli’de ve Kocaeli Stadyumu’nda göstereceğimizin bilinmesini isteriz. Gün ola, harman ola…
# Kocaelispor

30 Ara 2021 - 12:41 - Spor

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