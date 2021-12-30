Hodri Meydan’dan pankart tepkisi

Kocaelispor’un Kasımpaşaspor ile deplasmanda oynadığı kupa maçında Hodri Meydan’ın ritüel haline gelen deplasman tribüne pankart asma durumu İstanbul’daki maçta gerçekleşmedi. Bunun üzerine tepki gösteren Hodri Meydan açıklama yaptı.
KATBEKAT FAZLASINI GÖRECEKLER!
1989 yılından bu yana gitmiş olduğumuz her deplasmanda Kocaelispor ve Hodri Meydan pankartlarını Türkiye’nin her stadyumuna büyük bir gururla asarak Kocaelispor’u layık olduğu gibi temsil eden bizler, bugün Kasımpaşa SK Yönetimi ve Ciner Grubu’nun tarafımıza göstermiş olduğu misafirperversizlik” nedeniyle asamamış bulunmaktayız. Başta Kasımpaşa SK Yönetimini, Ciner Grubu’nu ve bu hususta bizlere zorluk çıkartan her kim olduysa en kısa süre içerisinde tarafımıza göstermiş olduğu tutumun katbekat daha fazlasını Kocaeli’de ve Kocaeli Stadyumu’nda göstereceğimizin bilinmesini isteriz. Gün ola, harman ola…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.