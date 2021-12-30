İlginç olay, 13 Aralık tarihinde Polisan'a ait Poliport limanında meydana geldi. Azerbaycan'dan gelen ve alüminyum taşıyan 5 tırda ekipler incele yaptı. Yapılan incelemede bir tırın dorsesinde yabancı uyruklu 2 şahıs fark edildi. Şahısların yapılan kontrolünde ülkeye kaçak yollarla girdikleri ortaya çıktı. Azerbaycan'dan gelen diğer tırlarda kontrol edildi. Diğer tırlarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İki şahıs işlemleri yapılmak üzere ekiplere teslim edildi.
30 Ara 2021 - 13:16- Asayiş Güncelleme: 30 Ara 2021 - 13:19
Limanda tırdan kaçak göçmen çıktı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Azerbaycan'dan gelen alüminyum yükle tır içerisinde iki kaçak göçmen yakalandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.