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30 Ara 2021 - 13:16- Asayiş G: 30 Ara 2021 - 13:19

Limanda tırdan kaçak göçmen çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Azerbaycan'dan gelen alüminyum yükle tır içerisinde iki kaçak göçmen yakalandı.
Limanda tırdan kaçak göçmen çıktı mask

İlginç olay, 13 Aralık tarihinde Polisan'a ait Poliport limanında meydana geldi. Azerbaycan'dan gelen ve alüminyum taşıyan 5 tırda ekipler incele yaptı. Yapılan incelemede bir tırın dorsesinde yabancı uyruklu 2 şahıs fark edildi. Şahısların yapılan kontrolünde ülkeye kaçak yollarla girdikleri ortaya çıktı. Azerbaycan'dan gelen diğer tırlarda kontrol edildi. Diğer tırlarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İki şahıs işlemleri yapılmak üzere ekiplere teslim edildi.

30 Ara 2021 - 13:16 - Asayiş

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