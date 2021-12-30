Gölcük Sultan Baba Mescidi hızla yükseliyor

Gölcük Belediyesi, Osmanlı ve Selçuklu mimari örneklerinden biri olan köşk mescidin bir benzeri olacak olan Örcün Sultan Baba Mescidi’ni ilçeye kazandırıyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in girişimleri ile Örcün Sultan Baba Türbesi yakınındaki Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi ile piknik alanı arasındaki yerde inşa edilen Sultan Baba Mescidi hızla yükseliyor.

GÖLCÜK’ÜN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından projesi onaylanan Sultan Baba Mescidi, kadın ve erkekler için kot farkından kaynaklı ayrı girişli olacak. 2 kat olacak şekilde inşa edilen ve kat arası ahşap kirişlerle ayrılan mescit, bölgedeki ibadet alanı eksikliğini karşılayacak. Osmanlı ve Selçuklu mimarisi örneklerinden köşk mescidin özgün mimarisini günümüze yansıtacak Sultan Baba Mescidi’nin, Gölcük’ün tanıtımıma önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

İKİ SANATÇININ ESERLERİ İLE SÜSLENECEK

Mescidin pencereleri de; Cam Altı Sanatçısı İbrahim Boz tarafından, Osmanlı çiçek motiflerinden cam altı sanatının seçkin örneklerinin görülebildiği, bir açık hava sergisi hüviyetinde olacak. Kurşun kaplı kubbesinin iç kısmına da, Hattat Mahmut Şahin tarafından özel hüsn-i hat çalışması yapılacak.