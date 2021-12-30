Yılbaşı akşamı için sağlıklı beslenme önerileri  

Yılbaşı sofralarında genel olarak birçok yemek aynı anda yer alıyor. Ancak tüm gece boyunca tüketilebilen yemekler nedeniyle gerek o akşam gerekse de ertesi gün hazımsızlık ve baş ağrısı gibi birçok sorunla karşılaşılabiliyor. Bunu yaşamamak için yenilenler ve içilenlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, aşırı yağlı yemekler, şekerli, asitli ve gazlı içecekleri uzak durulacaklar arasında sıralıyor. Ayrıca yemeklerin pişirilme yöntemlerinin önemli olduğunu belirten Demirkaya, sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuyor. Demirkaya, yılbaşı akşamına özel ara sıcak, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç lezzetli tarif de hazırlarken, yılbaşı akşamı ve yeni yılın ilk gününe yönelik beslenme önerilerinde bulundu.

Kızartmak yerine fırınlama

Zayıflamak için kalori saymaya gerek yok. Diyet yapanlar da yılbaşı akşamında uygun ölçüde besin tüketebilir. Çünkü diyet yapmak, arkadaşlar ve aileyle bir araya gelindiğinde hazırlanan sofralardan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Kabak, brokoli, turp, patlıcan ve karnabahar gibi düşük glisemik indeksli ve lif içeriği bakımından zengin besinlerle birlikte hindi tüketilebilir. Kızartmak yerine fırınlama yöntemini tercih etmek burada önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Ertesi gün fındık, badem, yumurta…

Bir anda değil de azar az yemek lazım. Salatalık, havuç, barbunya, karalahana, kereviz, şalgam ve yoğurdun yanı sıra armut, kivi, elma, kuru kayısı gibi meyve ve sebzelerden hazırlanan zeytinyağlı ve limonlu salatalar sofrada yer alabilir. Gece boyunca bol su içmek şart. Veya maden suyu içilebilir. Ertesi güne ise yine bol su ile yulaf, zeytin, yumurta ve zencefille başlanabilir. Arzu eden ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği gibi yağlı tohumları tüketebilir.

Ara sıcak seçimi: Kestaneli mantar sote

Malzemeler: 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 400 gram kestane mantarı, 3 diş sarımsak, taze kekik, tuz, karabiber, soya sosu ve kestane.

Yapılışı: Kuru soğan piyazlık olarak doğranıp zeytinyağı ile kavrulur. Kavrulan soğana kestane mantarı ve baharatlar eklenir. Yumuşayan mantarlara önceden haşladığımız kestaneler de eklenerek bir tur daha az yağda çevrilir.

Ana yemek: Fırında sarımsak soslu hindi

Malzemeler: 1 küçük hindi, 1 su bardağı sıcak su, 4-5 diş iri sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay bardağı soya sosu, 2 yemek kaşığı bal ev 1 yemek kaşığı tam buğday unu.

Yapılışı: Soya sosu, bal, sarımsak ve un karıştırılır. Karışım hindiye dökülerek marine edilir. Hindi fırın tepsisine yerleştirilir. Arzu edilirse hindinin etrafına brokoli konulabilir. Ardından baharatlar eklenir ve fırınlanır.

Tatlı seçimi: Kozalak tatlısı

Malzemeler: 160 gram bitter çikolata, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı ham kakao, 2 yemek kaşığı bal ve 250 gram mısır gevreği.

Yapılışı: Bitter çikolata benmari usulüyle eritilir. Eriyen bitter çikolataya Hindistan cevizi yağı ilave edilir. Ham kakao, bal ve mısır gevreği eklenir. Üzerine süslemek için ceviz, badem, fındık, fıstık kullanılabilir.