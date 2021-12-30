Yılbaşı sofrasına aç karnına oturmayın!  

Yılbaşı günleri özel ve kalabalık geçen günlerimizin başında gelir. Bu özel günlerde genellikle çeşit çeşit yiyecek ve içeceklerin olduğu masalarda zaman geçiririz. Peki, yeni yıla girerken diyetimizi bozmadan hangi besinleri tercih etmeliyiz? Yediklerimizi nasıl dengelemeli ya da nasıl telafi etmeliyiz? Diyete uygun sağlıklı besinler nelerdir? DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Beste Mert, anlatıyor. Özel günlerde porsiyon kontrolü ile günü sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu hatırlatan Dyt. Mert, yılın son gününe oda sıcaklığında bir bardak su içerek başlanılmasını, uyandıktan sonraki bir saat içinde ise peynir, yumurta gibi protein kaynakları, çiğ sebzeler, 1-2 dilim tam buğday/çavdar ekmeği içeren bir kahvaltı yapılmasını öneriyor.

SÜT, AYRAN, KURU MEYVE

Günün devamında uzun süreli aç kalmadan ara öğünlerimize devam edilmesinin gerektiğini söyleyen Dyt. Mert, “Yılbaşı soframızdan önceki 2 saate kadar süt, ayran, kuru meyve, galeta gibi ara öğünlere yer vermeliyiz. Yılbaşı sofrasına çok aç oturmamak için gün içinde ara öğünleri yapmamız önemli. Gün sonunda hareketsiz kalacağınız için gün içinde en az 1 saat yürüyüşe zaman ayırmaya çalışmalıyız” diyor.

Gecenin tadını çıkarın ama yemeğe odaklanmayın

Yılbaşı sofrasında her besin grubundan dengeli bir şekilde tüketerek, mümkün olan en sağlıklı seçimleri yapmaya özen gösterilmesini öneren DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Beste Mert, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yemek öncesinde hafif bir başlangıç olarak çorba, ana yemek olarak yılbaşının olmazsa olmazı hindi etini tercih edebilirsiniz. Derisini tüketmeden yemeniz daha sağlıklı olacaktır. Yanında servis edilen ızgara sebze ve mezelere ağırlık vermeye çalışın. Açık büfe varsa tabağınızın çoğunluğunu sebze grubundan tercih ederseniz daha az kalorili bir seçim yapmış olursunuz. Ana yemekteki sosları veya sebze kızartmalarını, garnitür, pilav ve makarna gibi karbonhidratları mümkünse tercih etmeyin ya da porsiyon olarak (2-3 kaşık) kontrollü tüketin.

MEYVE SALATALARI

Yemek sonrası ağır tatlılar yerine meyve salataları, ayva tatlısı gibi meyvelerle yapılmış ya da hafif olan sütlü tatlıları seçin. Yemek sonrası kuru yemişler masum gibi görünse de yağ içerikleri yüksektir, bu nedenle porsiyon olarak 5-10 adet tüketin. Gecenin tadını çıkarın ama yemeğe odaklanmayın ve masa başında uzun süre oturmak yerine eğlenceye katılmaya, ayakta zaman geçirmeye çalışın. Atıştırma ihtiyacı duyduğunuzda su için. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durun, sade maden sularını tercih edin.”

1 LİTRE SU İÇİN

Dyt. Mert, alkol tüketmek isteyenlerin sınırlı sayıda ve tek çeşit tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Ertesi günde daha fazla su tüketilmesi gerektiğinin, bu şekilde vücuttan alkolün atılımı daha kolay olacağının altını çizen Dyt. Mert, “Yılbaşı gecesi fazla alkol tükettiyseniz dengelemek için ertesi gün fazladan 1litre su içerisine salatalık, nane, limon gibi aroma etkisi verecek besinleri ekleyerek içmeye ve bitki çaylarından papatya, adaçayı, rezene, melisa gibi yatıştırıcı çayları 1 dilim limonla tercih etmeye çalışabilirsiniz” diyor.