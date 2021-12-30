Gençlerde de İhsaniye farkı: 3-2

Kocaeli Genç kızlarda şampiyonluğa Cadence Gölcük İhsaniyespor ulaştı. Kadınlar 2.Lig’de de Kocaeli’yi temsil eden İhsaniye’nin gençleri, Yuvam İzmit ekibini finalde devirerek zafere ulaştı. 2-0 geriden gelip 3-2’lik zafere ulaşan kızlar, adeta inanılmazı başardı.
GENÇ KIZLAR KOCAELİ ŞAMPİYONU
İhsaniye voleybol sorumlusu Merve Bayar “2-0 geriden gelip maçı kazanan sporcularımıza, yanımızda olup bize destek olan tüm taraftarımıza, sponsorumuz Cadence Boya sahibi Köksal Turan’a, emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Elinize, emeğinize sağlık” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.