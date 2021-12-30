Gençlerde de İhsaniye farkı: 3-2

Kocaeli Genç kızlarda şampiyonluğa Cadence Gölcük İhsaniyespor ulaştı. Kadınlar 2.Lig’de de Kocaeli’yi temsil eden İhsaniye’nin gençleri, Yuvam İzmit ekibini finalde devirerek zafere ulaştı. 2-0 geriden gelip 3-2’lik zafere ulaşan kızlar, adeta inanılmazı başardı.

GENÇ KIZLAR KOCAELİ ŞAMPİYONU

İhsaniye voleybol sorumlusu Merve Bayar “2-0 geriden gelip maçı kazanan sporcularımıza, yanımızda olup bize destek olan tüm taraftarımıza, sponsorumuz Cadence Boya sahibi Köksal Turan’a, emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Elinize, emeğinize sağlık” dedi.