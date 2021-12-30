Umutlar seneye kaldı

51 okulun katılımıyla 24 Kasım’da start alan liseli genç erkekler basketbol il birinciliği heyecanı önceki gün sona erdi. Atatürk Spor Salonu’ndaki final maçında Darıca AL ile Kocaeli Fen Lisesi karşılaştı. İlk çeyreği yenik kapatan Kocaeli Fen Lisesi, daha sonra açıldı ve salondan 73-48 gibi farklı skorla galip ayrıldı. Üçüncülük maçında ise Şehit Özcan Kan ile Karamürsel AL karşılaştı. Baştan sona üstün oynayan Şehit Özcan Kan mücadeleyi 87-67 kazandı. Maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalyaları verildi.