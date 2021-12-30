Umutlar seneye kaldı

51 okulun katılımıyla 24 Kasım’da start alan liseli genç erkekler basketbol il birinciliği heyecanı önceki gün sona erdi. Atatürk Spor Salonu’ndaki final maçında Darıca AL ile Kocaeli Fen Lisesi karşılaştı. İlk çeyreği yenik kapatan Kocaeli Fen Lisesi, daha sonra açıldı ve salondan 73-48 gibi farklı skorla galip ayrıldı. Üçüncülük maçında ise Şehit Özcan Kan ile Karamürsel AL karşılaştı. Baştan sona üstün oynayan Şehit Özcan Kan mücadeleyi 87-67 kazandı. Maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalyaları verildi.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.