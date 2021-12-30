Reklamı Kapat
30 Ara 2021 - 15:42- Spor G: 30 Ara 2021 - 15:43

Çiler şampiyonu bağrına bastı
Çiler şampiyonu bağrına bastı mask

Kick Boks branşında aldığı başarılı derecelerle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Akademi Spor Kulübü sporcusu Rüya İsfen, 42 kiloda il şampiyonu olarak Gebze’lilerin göğsünü kabarttı. Genç sporcuyu ilk kutlayan Gebze Ticaret Odası Başkan Nail Çiler oldu.

ÇİLER: “KAZANDIĞI HER ŞAMPİYONLUKTA GURURLANDIRAN GENÇ SPORCUMUZU KUTLUYORUZ”

Çiler, makamında gerçekleşen ziyarette “Bölgemizini bireysel ve kulüp bazında başarı ile temsil eden, topluma ahlaklı, çalışkan sporcular kazandıran her kesime dokunmaya çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda bizleri kazandığı her şampiyonlukta gururlandıran genç sporcumuzu, ona büyük emek veren hocalarını ve ailelerini Ticaret Odası olarak kutluyoruz" dedi.

30 Ara 2021 - 15:42 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.581.081 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Gençler için tesise devam mask
Gençler için tesise devam
TURKSPORU’ndan 2021’de madalya rekoru mask
TURKSPORU’ndan 2021’de madalya rekoru
E-Spor ihalesini Mikrobil aldı mask
E-Spor ihalesini Mikrobil aldı
BEY” stada Sığmıyor mask
BEY” stada Sığmıyor
Arslanbey kongresi pazar günü mask
Arslanbey kongresi pazar günü
Tebrikler Adnan Şamdan hoca !.. mask
Tebrikler Adnan Şamdan hoca !..
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL