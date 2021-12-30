Çiler şampiyonu bağrına bastı

Kick Boks branşında aldığı başarılı derecelerle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Akademi Spor Kulübü sporcusu Rüya İsfen, 42 kiloda il şampiyonu olarak Gebze’lilerin göğsünü kabarttı. Genç sporcuyu ilk kutlayan Gebze Ticaret Odası Başkan Nail Çiler oldu.

ÇİLER: “KAZANDIĞI HER ŞAMPİYONLUKTA GURURLANDIRAN GENÇ SPORCUMUZU KUTLUYORUZ”

Çiler, makamında gerçekleşen ziyarette “Bölgemizini bireysel ve kulüp bazında başarı ile temsil eden, topluma ahlaklı, çalışkan sporcular kazandıran her kesime dokunmaya çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda bizleri kazandığı her şampiyonlukta gururlandıran genç sporcumuzu, ona büyük emek veren hocalarını ve ailelerini Ticaret Odası olarak kutluyoruz" dedi.