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30 Ara 2021 - 15:42- Spor G: 30 Ara 2021 - 15:44

Yüksel: O kemer İzmit’e gelecek
Yüksel: O kemer İzmit’e gelecek mask

Efsane başpehlivanlarımızdan Çukurbağlı Sezgin Yüksel, dilek ve temennileriyle Kocaelili pehlivanlara moral oldu. Yüksel “Şükürler olsun Rabbim’e, bizlerin tek temennisi birlik, beraberliktir. Kocaeli'nin baş pehlivanları altın kemeri Kocaeli'ye getirmeye söz verdiler. Başaltında Türkiye’nin en iyileri bizde. Seneye en az iki baş pehlivan daha geliyor inşallah. Allah rızası için bu işin üstesinden geleceklerine, ağabeyleri, ustaları olarak inanıyorum ve her türlü yanlarındayım. Böylesine kıymetli kardeşlerimizi  Ya Rabbim sen koru, muhafaza et, muzaffer eyle. Dualarımız Allah rızası için bu işin hakkını veren güreş yapanlaradır inşallah”.

30 Ara 2021 - 15:42 - Spor

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