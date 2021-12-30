Efsane başpehlivanlarımızdan Çukurbağlı Sezgin Yüksel, dilek ve temennileriyle Kocaelili pehlivanlara moral oldu. Yüksel “Şükürler olsun Rabbim’e, bizlerin tek temennisi birlik, beraberliktir. Kocaeli'nin baş pehlivanları altın kemeri Kocaeli'ye getirmeye söz verdiler. Başaltında Türkiye’nin en iyileri bizde. Seneye en az iki baş pehlivan daha geliyor inşallah. Allah rızası için bu işin üstesinden geleceklerine, ağabeyleri, ustaları olarak inanıyorum ve her türlü yanlarındayım. Böylesine kıymetli kardeşlerimizi Ya Rabbim sen koru, muhafaza et, muzaffer eyle. Dualarımız Allah rızası için bu işin hakkını veren güreş yapanlaradır inşallah”.
30 Ara 2021 - 15:42- Spor Güncelleme: 30 Ara 2021 - 15:44
Yüksel: O kemer İzmit’e gelecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.