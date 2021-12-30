Yüksel: O kemer İzmit’e gelecek

Efsane başpehlivanlarımızdan Çukurbağlı Sezgin Yüksel, dilek ve temennileriyle Kocaelili pehlivanlara moral oldu. Yüksel “Şükürler olsun Rabbim’e, bizlerin tek temennisi birlik, beraberliktir. Kocaeli'nin baş pehlivanları altın kemeri Kocaeli'ye getirmeye söz verdiler. Başaltında Türkiye’nin en iyileri bizde. Seneye en az iki baş pehlivan daha geliyor inşallah. Allah rızası için bu işin üstesinden geleceklerine, ağabeyleri, ustaları olarak inanıyorum ve her türlü yanlarındayım. Böylesine kıymetli kardeşlerimizi Ya Rabbim sen koru, muhafaza et, muzaffer eyle. Dualarımız Allah rızası için bu işin hakkını veren güreş yapanlaradır inşallah”.