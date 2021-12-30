Olimpiyat ikincisi Eray’ın hem babası ve hem de antrenörü olan Adnan Şamdan, Türkiye Karate milli takımı antrenörlüğüne getirildi. Gebze’de uzun yıllar sesimiz olan usta gazeteci arkadaşımız Emrah Erdoğan, Şamdan için “Karatenin duayen ismi, hocaların hocası, Gebze'nin gurur kaynağı Adnan Şamdan, Türkiye Karate Federasyonu tarafından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirildi. Türk Karatesi uzun yıllar sonra yeniden ustaya emanet. Allah utandırmasın Adnan hocam” mesajı yayınladı.
30 Ara 2021 - 15:43- Spor Güncelleme: 30 Ara 2021 - 15:44
Tebrikler Adnan Şamdan hoca !..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.