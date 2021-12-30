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30 Ara 2021 - 15:43- Spor G: 30 Ara 2021 - 15:44

Tebrikler Adnan Şamdan hoca !..
Tebrikler Adnan Şamdan hoca !.. mask

Olimpiyat ikincisi Eray’ın hem babası ve hem de antrenörü olan Adnan Şamdan, Türkiye Karate milli takımı antrenörlüğüne getirildi. Gebze’de uzun yıllar sesimiz olan usta gazeteci arkadaşımız Emrah Erdoğan, Şamdan için “Karatenin duayen ismi, hocaların hocası, Gebze'nin gurur kaynağı Adnan Şamdan, Türkiye Karate Federasyonu tarafından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirildi. Türk Karatesi uzun yıllar sonra yeniden ustaya emanet. Allah utandırmasın Adnan hocam” mesajı yayınladı.

30 Ara 2021 - 15:43 - Spor

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